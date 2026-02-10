«Герани» охотятся на авиацию ВСУ: как это возможно, чем их вооружили

«Герани» охотятся на авиацию ВСУ: как это возможно, чем их вооружили

Беспилотник ВС РФ сбил боевой вертолет ВСУ в ходе боевого вылета. Что известно об этой ситуации, чем вооружены российские БПЛА, что умеют?

Что известно о поражении Ми-24 ВСУ, кто его сбил

10 февраля стало известно об уничтожении боевого вертолета Ми-24 ВСУ вместе со всем экипажем.

«Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24 11-й отдельной бригады армейской авиации „Херсон“», — сообщила пресс-служба бригады.

Об уничтожении Ми-24 11-й бригады стало известно вечером 9 февраля. Предположительно, вертолет охотился за российскими БПЛА и был сбит ракетой «воздух — воздух» Р-60, выпущенной с одной из «Гераней».

«„Герань“ с ракетой „воздух — воздух“ Р-60 сбила охотившийся за ними вертолет Ми-24 ВСУ», — сообщил Telegram-канал «Герань цветущая».

Эту информацию подтвердил украинский Telegram-канал «Легитимный». По сообщениям, украинский борт был сбит над Николаевской областью.

«Это уже третья или даже четвертая боевая машина ВСУ, сбитая таким вот образом. Удачная интеграция для старых ракет класса „воздух — воздух“, давно снятых с вооружения и пылившихся на складах», — утверждает военный блогер Юрий Подоляка.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Какую авиацию ВСУ сбивали российские БПЛА

В декабре 2025 года Telegram-канал «Хроники Гераней» сообщил об уничтожении такого же вертолета Ми-24 ВСУ.

«17 декабря над Черкасской областью был сбит Ми-24 с бортовым номером 292, принадлежавший 12-й отдельной бригаде армейской авиации ВСУ. Это произошло при выполнении боевой задачи по охоте за „Гераньками“», — написал Telegram-канал.

Позже украинские СМИ сообщили, что экипаж вертолета погиб.

«На борту украинского вертолета Ми-24, экипаж которого погиб при выполнении боевого задания, находился уроженец Корюковки Александр Шемет. Он — герой Украины, который совершил последний авиаудар по „Азовстали“. Мужчина был командиром экипажа», — сообщило издание «Суспильне».

По версии украинских СМИ, российская «Герань» поменяла направление и врезалась в вертолет.

До этого, 8 декабря, стало известно, предположительно, о первом случае, когда БПЛА, вооруженный ракетой «воздух — воздух», сбил истребитель Су-27 39-й бригады тактической авиации ВСУ вместе с пилотом старшим штурманом подполковником Евгением Ивановым. Это произошло при отражении атаки беспилотников ВС РФ.

«Если да, то это огромный успех. Для авиации противника в этом случае наступают очень трудные денечки», — отмечает Подоляка.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Когда «Герани» начали оснащать ракетами «воздух — воздух»

Подоляка указывает, что Р-60 является очень легкой ракетой — две Р-60 весят 90 кг, что как раз соответствует боевой нагрузке беспилотника «Герань-2». Ракета была принята на вооружение в 1975 году и применяется на расстоянии до 7–10 км. Р-60 оснащена инфракрасной системой наведения.

«Надо понимать, что у нас на складах ракет этого класса огромное количество и их все равно надо утилизировать. То есть стоимость их применения для нас на сегодня — БЕСПЛАТНАЯ. И это лучший их способ утилизации», — заявил Подоляка.

Военкор Евгений Поддубный отметил, что «Герань» перестала быть просто дешевым дроном-камикадзе и показывает себя как «охотник неба».

«Примечательно, что уже зафиксированы два варианта размещения Р-60 на подвесках „Гераней“: с головкой самонаведения, направленной в переднюю полусферу (по классической схеме) и в заднюю полусферу — для перехвата тактической авиации ВСУ, заходящей в хвост», — отмечает «Военная хроника».

В ноябре 2025 года, кроме того, впервые были зафиксированы «Герани» с установленными на них переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Игла» — легким личным оружием с дальностью действия 3–5 км. Они весят еще меньше (порядка 11 кг) и позволяют эффективно обороняться от воздушного противника, повышая выживаемость в атакующем рое БПЛА.

По сообщениям украинской разведки, в 2026 году Россия намерена нарастить производство БПЛА для воздушного боя, включая оснащение ракетами Р-73 для большей дальности и маневренности. В перспективе «охотники» могут быть интегрированы в многоуровневые системы с ПВО, разведывательными БПЛА и искусственным интеллектом, управляющим распределенным огнем.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

«Герань» сбила боевой вертолет ВСУ: удары по Украине 10 февраля

Массовый сбой Telegram 10 февраля: причины, началась полная блокировка?

«Отвоевался»: ВС РФ ликвидировали главного БПЛАшника, который бил по России