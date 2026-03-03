Смерть отца, шестой брак, гражданство США: как живет Александр Гордон

В понедельник, 2 марта, стало известно о смерти отца ведущего ток-шоу «Мужское/Женское» Александра Гордона, поэта и прозаика Гарри Гордона. Что об этом известно, как живет телеведущий?

Что известно о смерти отца Гордона

Писатель, художник и сценарист Гарри Гордон скончался на 85-м году жизни, сообщила его внучка Тася Тихонова в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Отец известного телеведущего Александра Гордона запомнился современникам как автор поэтических и прозаических произведений, в том числе «Темная комната», «Птичьи права» и «Поздно. Темно. Далеко».

«Сегодня из жизни ушел любимый дедушка, Гарри Борисович Гордон. Художник, поэт, писатель», — написала Тихонова.

Как сообщил киновед Евгений Марголит, Гордон умер после тяжелой болезни. Он также рассказал, что, несмотря на отсутствие физических сил, Гордон незадолго до Рождества поделился с ним планами «о новой прозе», которую планировал посвятить тому, «что увидит, кого встретит и о чем и с кем будет говорить на том свете».

Как сложилась личная жизнь Гордона

Александр Гордон впервые связал себя узами брака еще в студенческие годы. Его женой стала Мария Бердникова, студентка журфака литературного института родом из Новосибирска. Вскоре после свадьбы у пары появилась дочь Анна, которая родилась в 1988 году. Через полтора года после этого Александр и Мария решили переехать в США. Спустя восемь лет брак распался, Мария осталась с дочерью в Америке, а Гордон вернулся на родину, в Россию.

Второй женой Гордона стала Екатерина Прокофьева, ныне юрист Катя Гордон, которая в 20 лет презентовала ему свои стихи, показавшиеся ему «очень тонкими». Ей было 20, ему — 36. В 2006 году они развелись, Катя оставила себе фамилию бывшего мужа. Назывались разные причины развода. Гордон говорила, что ее супруг злоупотреблял алкоголем даже на работе, якобы его спаивало ближайшее окружение.

Третьей женой Гордона стала его студентка из института телевидения и радиовещания «Останкино» — 18-летняя Нина Щипилова, которая была моложе его на 30 лет. Они поженились в 2011 году, но развелись через два года из-за его измены.

На Одесском кинофестивале Гордон познакомился с журналисткой Еленой Пашковой, которая в 2012 году родила от него дочь. Гордон признал ребенка, но не женился на Пашковой.

В 2014 году Гордон женился на студентке ВГИКа Нозанин Абдулвасиевой. Он был другом семьи девушки и знал ее деда, режиссера Валерия Ахадова. Разница в возрасте между супругами составляла 30 лет, но родственники одобрили брак. У пары родились двое сыновей — Александр и Федор. В 2020 году они развелись.

В 2022 году Гордон женился в пятый раз на 20-летней арфистке Софии Каландадзе, студентке Государственного музыкально-педагогического института им Ипполитова-Иванова. Разница в возрасте составила 38 лет.

В декабре 2025 года Гордон объявил о своем решении жениться в шестой раз. Он рассказал, что его избраннице, как и бывшей супруге, 23 года.

Девушка рассказала, что не чувствует разницы в возрасте с женихом, и говорила о схожем взгляде на жизнь.

Что Гордон говорил о Путине, об Украине и американском гражданстве

Гордон в 2021 году в интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал, что хорошо относится к Владимиру Путину.

«Очень хорошо. Я считаю, что из правителей России он один из самых успешных. Я помню тот момент, когда он пришел к власти, что было в стране и как это было, и вижу, куда и как движется страна сегодня. Очень много дел сделано. Я считаю его великим государственным деятелем. Сравнимым с большими царями русскими», — пояснил он.

В августе 2022 года Александр Гордон в эфире программы «Время вспомнить» прокомментировал снос советских памятников на Украине. Телеведущий заявил, что киевские власти должны быть благодарны советскому наследию, а не запрещать его.

«Откуда такая неблагодарность? Вот чего я не могу понять. Им подарили страну. Ее слепили буквально из того, что было. Отдали все. В чем причины этой неблагодарности?» — отметил он.

Александр признавался, что не отказывается от гражданства США из-за огромного «налога на выход», который требует американское законодательство. По его словам, которые передает StarHit, при отказе от паспорта власти Штатов оценивают все имущество человека — счета, недвижимость, автомобили — и требуют выплатить 30% от общей стоимости.

«У них есть так называемый exit tax. То есть, если хочешь выйти (отказаться от гражданства США. — NEWS.ru), заплати», — объяснил он.

Гордон признался, что, хотя ему безразлично наличие американского паспорта, финансовые последствия делают отказ нецелесообразным. Телеведущий жил в США с 1989 по 1997 год. В последний раз посещал страну около 12 лет назад, когда ездил на свадьбу к дочери, вспомнил он.

