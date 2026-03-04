Шаляпин объяснил, что стоило бы сделать Пугачевой перед россиянами Певец Шаляпин призвал не запрещать Пугачевой возвращаться в Россию

Певец Прохор Шаляпин высказал мнение, что не стоит запрещать народной артистке СССР Алле Пугачевой возвращаться в Россию, если она сама этого захочет. Так он в беседе с KP.RU прокомментировал ситуацию вокруг Примадонны, которая после начала СВО уехала с семьей на Кипр.

Шаляпин подчеркнул, что, будучи человеком добрым, он не видит смысла в запретах на въезд. При этом певец предположил, что многим россиянам хотелось бы услышать от Пугачевой слова извинений за то, что она не поддержала большинство граждан страны.

Большинству россиян хотелось бы, чтобы она с экрана сказала: «Ребята, простите, вот, повело меня не в ту сторону, я не поддержала большинство россиян. Извините, я заблудилась…», — сказал певец.

Коснулся Шаляпин и творческого наследия певицы. Он отметил, что ее место на музыкальной сцене пока остается свободным. Однако, по словам артиста, этот трон в ближайшее время займут новые талантливые исполнители, которым не нужно будет оглядываться на былые заслуги Пугачевой. В качестве примеров он привел Татьяну Куртукову и Ирину Дубцову.

Ранее певец заявил, что Пугачева осознанно мешала карьере коллег, несмотря на огромный талант. По словам артиста, она «подпортила» жизнь и ему. Шаляпин уточнил, что певица не взяла его на пятую «Фабрику» только из-за фамилии.