Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 15:45

Шаляпин объяснил, что стоило бы сделать Пугачевой перед россиянами

Певец Шаляпин призвал не запрещать Пугачевой возвращаться в Россию

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певец Прохор Шаляпин высказал мнение, что не стоит запрещать народной артистке СССР Алле Пугачевой возвращаться в Россию, если она сама этого захочет. Так он в беседе с KP.RU прокомментировал ситуацию вокруг Примадонны, которая после начала СВО уехала с семьей на Кипр.

Шаляпин подчеркнул, что, будучи человеком добрым, он не видит смысла в запретах на въезд. При этом певец предположил, что многим россиянам хотелось бы услышать от Пугачевой слова извинений за то, что она не поддержала большинство граждан страны.

Большинству россиян хотелось бы, чтобы она с экрана сказала: «Ребята, простите, вот, повело меня не в ту сторону, я не поддержала большинство россиян. Извините, я заблудилась…», — сказал певец.

Коснулся Шаляпин и творческого наследия певицы. Он отметил, что ее место на музыкальной сцене пока остается свободным. Однако, по словам артиста, этот трон в ближайшее время займут новые талантливые исполнители, которым не нужно будет оглядываться на былые заслуги Пугачевой. В качестве примеров он привел Татьяну Куртукову и Ирину Дубцову.

Ранее певец заявил, что Пугачева осознанно мешала карьере коллег, несмотря на огромный талант. По словам артиста, она «подпортила» жизнь и ему. Шаляпин уточнил, что певица не взяла его на пятую «Фабрику» только из-за фамилии.

Россия
Алла Пугачева
Прохор Шаляпин
звезды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Возвращение империи и царя: шок-пророчества Жириновского о будущем России
Конкурс «Мисс БРИКС» в Казани: фото самых ярких девушек и народных узоров
Мэру Гюмри продлили арест по делу о взятке
Эксперт поддержал идею Бастрыкина о конфискации имущества у взяточников
Путин указал на одну общенациональную задачу
«Руку, уши и глаз сожгла в печке»: мать кормила сына трупом подруги
Стало известно состояние экипажа атакованного Киевом газовоза
Раскрыты подробности атаки подлодки на иранский фрегат у Шри-Ланки
Диетолог перечислила полезные сладкие подарки на 8 Марта
Диетолог раскрыла, какие привычки чаще всего приводят к ожирению
Американский доброволец ВС РФ оценил политику Евросоюза по Украине
Стало известно о пострадавших моряках при атаке на газовоз России
В поселке Знаменском под Краснодаром нашли обломки беспилотника
Онищенко заметил разницу в сезонной депрессии среди женщин и мужчин
Глава МВД заявил о колоссальной текучке кадров
Бывший водитель лидера ОПГ доказал невиновность в убийстве через суд
Хирург рассказал, насколько эффективны уколы для похудения
Стали известны подробности о затонувшем у Шри-Ланки иранском фрегате
Матвиенко намекнула сенатору-гроссмейстеру на лишение мандата
Катар объявил чрезвычайное положение
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.