Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 17:06

В России отзовут десятки тысяч Kia Rio из-за риска замыкания

Росстандарт: Kia отзывает 33 тыс. авто из-за проблем с блоком предохранителей

Фото: Николай Хижняк/РИА Новсти
Подписывайтесь на нас в MAX

Компания «КИА Россия и СНГ» отзывает более 33 тыс. автомобилей Kia Rio, проданных в России с 2011 по 2018 год, сообщили в Росстандарте. Причиной стала возможная неисправность блока предохранителей, которая может привести к короткому замыканию, передает ТАСС.

Отзыву подлежат 33 013 автомобилей Kia Rio (Qb), реализованных в период с 2011 по 2018 гг. с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: возможное короткое замыкание в блоке предохранителей, — сказано в сообщении.

На всех этих автомобилях дилеры проведут необходимые работы по замене мультипредохранителя гидроэлектронного блока управления HECU. Также специалисты нанесут корректную наклейку на крышку блока предохранителей.

Производитель обещает связаться с владельцами машин, попавших в отзывную программу, и сообщить им о необходимости визита в сервисный центр. При этом автомобилисты могут и самостоятельно проверить, нужно ли им ехать на ремонт. Для этого достаточно зайти на сайт Росстандарта и сверить VIN-код своего авто со списком машин, участвующих в отзыве.

Ранее в России временно прекратили выпуск трех моделей Solaris с механической коробкой передач. Речь идет о кроссовере Solaris HC, седане Solaris KRS и хетчбэке KRX. Их поставки в дилерские центры возобновятся не раньше апреля из-за проблемы с комплектующими и пересмотра производственной структуры.

Россия
росстандарт
автомобили
KIA
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД раскрыли ответ России на размещение ядерного оружия в Швеции
Нижегородская область получила дыру в миллионы рублей вместо новой школы
В МИД назвали «мычащей» реакцию ЕС на агрессию США против Ирана
В Минпросвещения РФ объяснили, как выпускники из новых регионов сдадут ЕГЭ
«Ноготочки» по ГОСТу: что известно, новый стандарт, подорожает ли маникюр?
У берегов Шри-Ланки нашли десятки трупов иранских моряков
Пентагон опубликовал кадры уничтожения иранского корабля торпедой
В Пентагоне раскрыли, что применяют в ходе операции в Иране
Мамы юных российских футболистов могут разориться на эвакуации из Дохи
В Пентагоне раскрыли, есть ли у США проблемы с Россией в контексте Ирана
Власти одной страны отказались эвакуировать экипаж российского газовоза
Посольство России отреагировало на проблемы при получении ВНЖ в Казахстане
«Любая техника»: киберэксперт оценил риск взлома умных бытовых приборов
Кардиолог ответил, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом
Похоронили как собаку: зять закопал тещу на кладбище домашних животных
Иммунолог дал советы, как справиться с сезонной аллергией
На Западе назвали главный просчет Трампа в отношении Ирана
Полковник ответил, удалось ли США достичь своих целей в Иране
В Пентагоне высказались об ударе по школе для девочек в Иране
Обрушившаяся крыша цеха насмерть раздавила человека в российском регионе
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.