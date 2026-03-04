В России отзовут десятки тысяч Kia Rio из-за риска замыкания

Компания «КИА Россия и СНГ» отзывает более 33 тыс. автомобилей Kia Rio, проданных в России с 2011 по 2018 год, сообщили в Росстандарте. Причиной стала возможная неисправность блока предохранителей, которая может привести к короткому замыканию, передает ТАСС.

Отзыву подлежат 33 013 автомобилей Kia Rio (Qb), реализованных в период с 2011 по 2018 гг. с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: возможное короткое замыкание в блоке предохранителей, — сказано в сообщении.

На всех этих автомобилях дилеры проведут необходимые работы по замене мультипредохранителя гидроэлектронного блока управления HECU. Также специалисты нанесут корректную наклейку на крышку блока предохранителей.

Производитель обещает связаться с владельцами машин, попавших в отзывную программу, и сообщить им о необходимости визита в сервисный центр. При этом автомобилисты могут и самостоятельно проверить, нужно ли им ехать на ремонт. Для этого достаточно зайти на сайт Росстандарта и сверить VIN-код своего авто со списком машин, участвующих в отзыве.

Ранее в России временно прекратили выпуск трех моделей Solaris с механической коробкой передач. Речь идет о кроссовере Solaris HC, седане Solaris KRS и хетчбэке KRX. Их поставки в дилерские центры возобновятся не раньше апреля из-за проблемы с комплектующими и пересмотра производственной структуры.