Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 17:05

Путин раскрыл, в какой помощи нуждаются дети

Путин: помогать ребенку в выборе профессии нужно с самого раннего возраста

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Детям нужно помогать в выборе профессии, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, заниматься этим нужно с самого раннего возраста.

Что принципиально, ребенку с самого раннего возраста нужно помочь в выборе профессионального пути, в определении той сферы деятельности, где ему будет наиболее интересно работать, где в полной мере раскроются его дарования и таланты, — указал президент.

Ранее психолог, профориентолог, преподаватель НГЛУ имени Н. А. Добролюбова Ольга Шурыгина рассказала, что начинать заниматься профориентацией нужно с начальной школы. Она отметила, что знакомство с разными профессиями должно проходить в игровой форме.

До этого сообщалось, что самыми востребованными специалистами в 2026 году будут сварщики, электрики, инженеры, технические специалисты и врачи. Также сохраняется высокий спрос на IT-специалистов, так считают 30% работодателей. Кроме того, 28% респондентов уверены, что будут очень востребованы учителя. Еще 27% считают, что будут востребованы работники сферы продаж (27%).

Владимир Путин
Россия
профориентация
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Покинувший РФ актер-иноагент решил зарабатывать на русскоязычной публике
Российские авиакомпании ограничили рейсы на Ближний Восток до 7 марта
Раскрыта сумма выплат для иностранцев, заключивших контракт с Минобороны
Российские школьники смогут сдавать пробный ЕГЭ на «Госуслугах»
«Падение было эпичным»: ведущая «Голоса» получила травму во время съемок
В МИД раскрыли ответ России на размещение ядерного оружия в Швеции
Нижегородская область получила миллионную дыру в бюджете вместо новой школы
В МИД назвали «мычащей» реакцию ЕС на агрессию США против Ирана
В Минпросвещения РФ объяснили, как выпускники из новых регионов сдадут ЕГЭ
«Ноготочки» по ГОСТу: что известно, новый стандарт, подорожает ли маникюр?
У берегов Шри-Ланки нашли десятки трупов иранских моряков
Пентагон опубликовал кадры уничтожения иранского корабля торпедой
В Пентагоне раскрыли, что применяют в ходе операции в Иране
Мамы юных российских футболистов могут разориться на эвакуации из Дохи
В Пентагоне раскрыли, есть ли у США проблемы с Россией в контексте Ирана
Власти одной страны отказались эвакуировать экипаж российского газовоза
Посольство России отреагировало на проблемы при получении ВНЖ в Казахстане
«Любая техника»: киберэксперт оценил риск взлома умных бытовых приборов
Кардиолог ответил, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом
Похоронили как собаку: зять закопал тещу на кладбище домашних животных
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.