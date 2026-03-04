Путин раскрыл, в какой помощи нуждаются дети Путин: помогать ребенку в выборе профессии нужно с самого раннего возраста

Детям нужно помогать в выборе профессии, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, заниматься этим нужно с самого раннего возраста.

Что принципиально, ребенку с самого раннего возраста нужно помочь в выборе профессионального пути, в определении той сферы деятельности, где ему будет наиболее интересно работать, где в полной мере раскроются его дарования и таланты, — указал президент.

Ранее психолог, профориентолог, преподаватель НГЛУ имени Н. А. Добролюбова Ольга Шурыгина рассказала, что начинать заниматься профориентацией нужно с начальной школы. Она отметила, что знакомство с разными профессиями должно проходить в игровой форме.

До этого сообщалось, что самыми востребованными специалистами в 2026 году будут сварщики, электрики, инженеры, технические специалисты и врачи. Также сохраняется высокий спрос на IT-специалистов, так считают 30% работодателей. Кроме того, 28% респондентов уверены, что будут очень востребованы учителя. Еще 27% считают, что будут востребованы работники сферы продаж (27%).