Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 18:04

Появились детали кровавой расправы над медсестрой в поликлинике

Mash: развод мог быть причиной убийства медсестры в Свердловской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший муж убил медсестру в поселке Рефтинский Свердловской области из-за развода, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, у женщины остались шестеро детей.

Выяснилось, что 41-летний мужчина имеет богатое криминальное прошлое. Он был судим шесть раз по разным статьям: от краж и причинения вреда здоровью до угона автомобилей и нарушения правил дорожного движения. Последний раз он освободился из колонии № 4 в поселке Сосьва в 2008 году. Мужчина рассказал, что нанес бывшей супруге не менее семи ударов ножом.

Шесть дочерей погибшей женщины сейчас находятся под опекой ее сестры. Самому обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы за совершенное преступление.

До этого появилась информация, что подозреваемый пришел к бывшей жене на работу в поликлинику и убил. Главный врач Игорь Брагин выразил готовность оказать всю необходимую поддержку семье погибшей.

Ранее в Красноярске во время семейной ссоры муж убил жену. 38-летняя женщина скончалась на месте. Ее супруга доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. По факту происшествия в квартире дома на улице Мичурина возбуждено уголовное дело.

убийства
Свердловская область
происшествия
Россия
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетики в Брянской области оказались под ударом ВСУ
Раскрыты масштабы потерь США при атаке на Дубай
ЦАХАЛ сообщил о завершении широкомасштабной атаки на командные центры Ирана
Юлия Пересильд похвалила «Аэрофлот» за организацию вывозных рейсов
«Свободный парень»: Семенович раскрыла правду о возлюбленном
В Персидском заливе попытались надавить на Иран словами о переговорах
В России одним словом описали «заботу» США о ядерном режиме
В Нижнем Новгороде на управдома упала наледь с крыши
Возила на уроки и насиловала: инвалид обвинил учительницу в педофилии
Отмена концертов, нервный срыв, измены, Долина: как живет певица Слава
Посол раскрыл, чем для Австрии обернулся отказ от газа из России
В трех аэропортах на юге России ввели ограничения на полеты
Россиянам напомнили об изменениях оплаты ЖКУ
Омбудсмен раскрыла, на какие ухищрения идет Киев для травли детей
Волочкова рассказала, куда ее звал брат короля
Крупнейшие банки России предложили изменить критерии массовых звонков
Политолог ответил, закончится ли конфликт в Иране третьей мировой войной
Политолог раскрыл, почему у Польши не будет собственного ядерного оружия
Путин навсегда «открыл двери» паспортных столов для жителей Донбасса
«Это гротеск»: в России раскритиковали разговоры о ядерной программе Ирана
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.