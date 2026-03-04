Появились детали кровавой расправы над медсестрой в поликлинике Mash: развод мог быть причиной убийства медсестры в Свердловской области

Бывший муж убил медсестру в поселке Рефтинский Свердловской области из-за развода, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, у женщины остались шестеро детей.

Выяснилось, что 41-летний мужчина имеет богатое криминальное прошлое. Он был судим шесть раз по разным статьям: от краж и причинения вреда здоровью до угона автомобилей и нарушения правил дорожного движения. Последний раз он освободился из колонии № 4 в поселке Сосьва в 2008 году. Мужчина рассказал, что нанес бывшей супруге не менее семи ударов ножом.

Шесть дочерей погибшей женщины сейчас находятся под опекой ее сестры. Самому обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы за совершенное преступление.

До этого появилась информация, что подозреваемый пришел к бывшей жене на работу в поликлинику и убил. Главный врач Игорь Брагин выразил готовность оказать всю необходимую поддержку семье погибшей.

Ранее в Красноярске во время семейной ссоры муж убил жену. 38-летняя женщина скончалась на месте. Ее супруга доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. По факту происшествия в квартире дома на улице Мичурина возбуждено уголовное дело.