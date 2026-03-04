Раскрыты масштабы потерь США при атаке на Дубай Штаб войск ПВО Ирана сообщил о гибели 100 морпехов США при атаке на Дубай

Минимум 100 военнослужащих США были ликвидированы в результате атаки на Дубай, рассказал представитель центрального штаба войск ПВО Ирана «Хатам-оль-Анбия». Речь идет о морских пехотинцах, уточнило агентство Mehr.

При атаке на Дубай были убиты 100 американских морских пехотинцев, — сказал представитель штаба.

Ранее секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что более 500 американских военнослужащих были убиты со дня нападения Соединенных Штатов на республику. Он задался вопросом, кто все-таки превыше всего — США или Израиль, отсылая к лозунгу Белого дома.

До этого Иран опроверг сообщения The New York Times о готовности обсудить прекращение огня и обмен взаимными ударами. Высокопоставленный чиновник назвал эту информацию фейком, направленным на «ведение психологической войны».

При этом, как считает полковник запаса центрального аппарата Минобороны России Владимир Трухан, США и Израиль не смогли достичь своих целей в ходе операции против Ирана. Он отметил, что смерть аятоллы Али Хаменеи не привела к дезорганизации властей.