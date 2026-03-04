Сийярто рассказал Путину, в чем больше всего заинтересована Венгрия

Венгерская сторона подтверждает заинтересованность в надежных и бесперебойных поставках российских энергоносителей, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, энергоресурсы из РФ позволяют Будапешту оптимизировать расходы на ЖКХ, передает сайт Кремля.

Украина уже несколько недель блокирует трубопровод «Дружба» в сторону Венгрии. Они блокируют поставку нефти на основе политического решения. Именно поэтому мы заинтересованы в том, чтобы поставки газа и углеводородов продолжались, чтобы они продолжались надежно и стабильно, как это было до этого, — сказал дипломат.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам телефонных переговоров с президентом России заявил о необходимости дешевых энергоносителей из РФ для своей страны. Венгерский лидер также инициировал созыв экстренного совета по энергетической безопасности.

Кроме того, венгерский премьер сообщил, что власти страны усилили охрану энергообъектов из-за риска украинских диверсий. Политик напомнил о заявлениях главы Украины Владимира Зеленского касательно блокировки российских энергопоставок в Европу и о подрыве газопроводов «Северный поток».

Также эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что Венгрия и Словакия продолжат закупать российские газ и нефть, соглашаясь на символические объемы американского сырья лишь в знак политической лояльности. Они не откажутся от энергоносителей из РФ, добавил специалист.