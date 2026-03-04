Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 19:42

Сийярто рассказал Путину, в чем больше всего заинтересована Венгрия

Сийярто: Венгрия заинтересована в стабильных энергопоставках из России

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Пресс-служба МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Венгерская сторона подтверждает заинтересованность в надежных и бесперебойных поставках российских энергоносителей, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, энергоресурсы из РФ позволяют Будапешту оптимизировать расходы на ЖКХ, передает сайт Кремля.

Украина уже несколько недель блокирует трубопровод «Дружба» в сторону Венгрии. Они блокируют поставку нефти на основе политического решения. Именно поэтому мы заинтересованы в том, чтобы поставки газа и углеводородов продолжались, чтобы они продолжались надежно и стабильно, как это было до этого, — сказал дипломат.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам телефонных переговоров с президентом России заявил о необходимости дешевых энергоносителей из РФ для своей страны. Венгерский лидер также инициировал созыв экстренного совета по энергетической безопасности.

Кроме того, венгерский премьер сообщил, что власти страны усилили охрану энергообъектов из-за риска украинских диверсий. Политик напомнил о заявлениях главы Украины Владимира Зеленского касательно блокировки российских энергопоставок в Европу и о подрыве газопроводов «Северный поток».

Также эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что Венгрия и Словакия продолжат закупать российские газ и нефть, соглашаясь на символические объемы американского сырья лишь в знак политической лояльности. Они не откажутся от энергоносителей из РФ, добавил специалист.

Петер Сийярто
Владимир Путин
Россия
Венгрия
энергоресурсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Киев кусает руку Европы»: Путин об атаке Украины на «Арктик Метагаз»
Путин раскрыл, почему растут цены на газ в Европе
Путин фразой «где больше платят» подколол США по газовому вопросу
В России не покажут фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу: что известно, причины
Сирены включили в центре Тель-Авива после предупреждения об атаках Ирана
Путин дал одно обещание Сийярто в ходе переговоров
Тотальный блэкаут наступил в одной стране Ближнего Востока
Акция у посольства России в Гааге обернулась для Нидерландов неприятностями
Путин с сожалением отметил одну тенденцию в торговле с Венгрией
США на год продлили санкции против Ирана
Машина взорвалась в Краснодаре
В КСИР подсчитали количество судов, атакованных в Ормузском проливе
5 млрд чиновника, ВСУ атаковали многоэтажку, пожар на танкере: что дальше
Посол России указал, к чему привел отказ Австрии от российского газа
Пашинян «разнес» грузинский бар игрой на барабанах и опубликовал видео
Сийярто рассказал Путину, в чем больше всего заинтересована Венгрия
Европейская страна может присоединиться к войне США и Израиля против Ирана
В деле экс-депутата Госдумы Бальбека появилась новая деталь
Нефть перестала быть спасением для стран Персидского залива
Путин освободил принудительно мобилизованных в ВСУ граждан Венгрии
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.