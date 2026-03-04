Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 20:59

Путин раскрыл, как Россия может ответить на санкции ЕС по газу

Путин: Россия может досрочно уйти с рынка газа ЕС на более выгодные

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Россия может сама инициировать уход с европейского рынка топлива ради новых клиентов, заявил президент РФ Владимир Путин журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Так он откликнулся на намерение ЕС отказаться полностью от российского газа.

Сейчас открываются другие рынки. Если нам все равно через месяц закроют, через два — так не лучше ли самим сейчас прекратить и уйти туда, в те страны, которые являются надежными партнерами? И там закрепляться, — заявил Путин.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал нынешний зимний период знаковым для европейского газового рынка. Таким образом топ-менеджер прокомментировал сведения Gas Infrastructure Europe, согласно которым французские подземные хранилища опустели до рекордного минимума, опустившись ниже 25-процентной отметки в феврале.

Кроме того, посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что отказ Евросоюза от российских энергоресурсов спровоцировал увеличение инфляции и падение доходов граждан. Дипломат назвал энергетическую политику ЕС ущербной и подчеркнул, что объективная статистика полностью подтверждает эти негативные последствия.

Россия
Владимир Путин
газ
Евросоюз
