«Очень опасная игра»: Путин о планах Украины на «Голубой поток» Путин: Украина планирует подрыв «Голубого потока» и «Турецкого потока»

Российские спецслужбы обладают информацией о подготовке Украиной подрыва «Голубого потока» и «Турецкого потока» совместно с Западом, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. Он назвал такое поведение «очень опасной игрой».

Посмотрим, что будет происходить в этой сфере. Но это очень опасная игра, особенно сегодня, — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ уведомила Турцию о вероятных украинских диверсиях на газопроводах «Голубой поток» и «Турецкий поток» в Черном море. Информация была передана Анкаре, после того как российские спецслужбы узнали о готовящихся актах саботажа.

Между тем эксперт Финансового университета Игорь Юшков считает, что диверсантам будет сложно подорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» из-за большой глубины Черного моря. Взрывные устройства сложно заложить обычным аквалангистам, пояснил он. Однако риски подрыва существуют, считает эксперт.