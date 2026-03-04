5 млрд чиновника, ВСУ атаковали многоэтажку, пожар на танкере: что дальше

Экс-руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский лишился имущества на миллиарды рублей, украинский беспилотник ударил по многоэтажке в Волгограде, российский танкер «Арктик Метагаз» загорелся в Средиземном море — такие темы оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Элитная недвижимость и люкс: у экс-министра культуры Москвы изъяли активы

Бывший руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский и экс-председатель ГТК России Анатолий Круглов лишились имущества на огромную сумму. Суд конфисковал в пользу государства активы общей стоимостью около 5 млрд рублей.

Прокуратура установила, что Кибовский, не имея официальных источников дохода, совместно с бизнес-партнером Андреем Нероденковым построил элитные загородные дома в Подмосковье. Кроме того, он приобрел квартиры, апартаменты, коммерческую недвижимость, люксовые автомобили, мотоциклы и ценные бумаги. Все имущество было оформлено на родственников и подставных лиц. Общая стоимость этих активов достигла почти 1,5 млрд рублей.

Также Кибовский участвовал в схеме по искусственному завышению стоимости компании, владеющей объектом культурного наследия в центре Москвы. Махинация принесла ему 1,2 млрд рублей от последующей продажи. Все выявленные активы теперь конфискованы в доход государства. Решение уже вступило в законную силу.

Александр Кибовский Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Кибовский последовательно отрицает свою вину во всех судах. Он не признает ни обвинения в покровительстве коммерсантам, ни обвинения в получении взяток. По его словам, он якобы стал жертвой «политической кампании».

«Как писали в свое суровое время сатирики [Илья] Ильф и [Евгений] Петров, „лучше попасть под трамвай, чем под политическую кампанию“. Сейчас в СИЗО полно образованных и интеллигентных людей — бизнесмены, управленцы, генералы, полковники. У всех одинаковая беда: попали под тот или иной заказ», — заявил экс-глава департамента.

Бывший чиновник пожаловался, что «бессмысленно проводит время в камере». Он требовал отправить его в зону СВО, но ему было отказано. Кибовский сказал, что заключенным в СИЗО «запрещено даже плести маскировочные сети для фронта».

Раскрыты последствия удара БПЛА по Волгограду

Украинский беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом в Тракторозаводском районе Волгограда, заявил глава региона Андрей Бочаров. По его словам, в результате были ранены пять человек, а в соседних домах выбило стекла.

«В Среднеахтубинском районе зафиксировано попадание в три частных домовладения. В Ворошиловском районе — падение БПЛА в нежилой зоне. В Тракторозаводском районе атакована квартира в многоквартирном доме по адресу Батова, 6. Пятеро пострадавших, критических ранений нет, врачи оказывают помощь. Выбиты стекла в соседних квартирах и близлежащих домах», — подчеркнул губернатор.

Власти Волгограда на фоне инцидента развернули пункт временного размещения на территории школы № 1. Для граждан организовали спальные места и горячее питание.

Как сообщили в Минобороны РФ, дежурные силы ПВО в ночь на 4 марта сбили более 30 украинских беспилотников. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись пять регионов страны.

Фото: МО РФ

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 3 марта до 07:00 мск 4 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отметили в министерстве.

Так, 21 дрон удалось ликвидировать над территорией Волгоградской области, по четыре БПЛА — над территориями Ростовской и Белгородской областей. Еще два беспилотника сбили над территорией Астраханской области и один — над Курской областью.

Украинские «пираты» взорвали российский газовоз в Средиземном море

Российский танкер «Арктик Метагаз» загорелся в Средиземном море, сообщили источники в сфере судоходства и морской безопасности. Инцидент произошел 3 марта около 04:00 по местному времени. После взрывов на борту начался пожар. Над районом происшествия были зафиксированы патрульные самолеты, в том числе ВМС Турции.

Танкер «Арктик Метагаз» предназначен для перевозки сжиженного природного газа. Подобные суда являются критически важной частью энергетической инфраструктуры. Любое повреждение такого танкера может привести не только к человеческим жертвам, но и к экологической катастрофе в регионе.

4 марта атаку на корабль под флагом России подтвердил Минтранс РФ. В ведомстве назвали атаку актом международного терроризма.

«В непосредственной близости от Мальты совершена атака на российское судно — газовоз „Арктик Метагаз“. Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск. Нападение на него совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины. Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права», — объявили в Минтрансе.

Танкер «Арктический Метагаз» в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Все 30 членов экипажа были эвакуированы благодаря совместным действиям спасательных служб Мальты и России. Представитель Минтранса России Николай Шестаков сообщил, что двое членов экипажа получили ожоги, их доставили в больницу города Бенгази. Остальные 28 моряков следуют в Мурманск.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия способна пресечь поставки товаров на Украину из других стран в ответ на атаки на газовозы. По его словам, в случае повторной агрессии с украинской стороны в дело может вмешаться российский подводный флот.

«Атака Украины на российские газовозы — это терроризм. Мы видим его со стороны Украины во многих сферах. Суда атакованы не в первый раз. Начали они это делать в Средиземном море. Россия понимает, что это международное нарушение. Мы осознаем, что на это не реагирует мировая общественность, тем более на фоне происходящих событий на Ближнем Востоке. Поэтому я думаю, что мы должны сделать заявление, что в случае повторных действий против наших судов мы будем вынуждены применить соответствующие меры. У нас для этого есть замечательный подводный флот, и если поставить ему задачу, можно закрыть мгновенно все движения поставки товаров на Украину», — высказался депутат.

