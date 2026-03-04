Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 20:18

Акция у посольства России в Гааге обернулась для Нидерландов неприятностями

Посла Нидерландов вызвали в МИД России из-за акции у посольства в Гааге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посол Нидерландов в Москве Йоаннеке Балфорт получила решительный протест МИД РФ из-за антироссийской акции, блокировавшей работу посольства России в Гааге 24 февраля, сообщили в министерстве. Дипломату указали на грубое нарушение нидерландской стороной Венской конвенции, выразившееся в попустительстве властей и бездействии полиции королевства.

24 февраля перед зданием посольства Российской Федерации в Гааге с согласия нидерландских властей и при полном бездействии представителей правоохранительных органов королевства прошла антироссийская акция, фактически заблокировавшая работу нашего дипломатического представительства, — говорится в сообщении.

Ранее очевидец сообщил о появлении дыма над зданием американского посольства в Кувейте. Предположительно, очаг возгорания располагается внутри дипломатического представительства.

Кроме того, американские чиновники заявили, что военнослужащие Корпуса морской пехоты США открыли огонь по участникам протестной акции в пакистанском Карачи. Жители города предприняли попытку захвата посольства Соединенных Штатов в ходе стихийного митинга. В результате столкновений погибли 10 протестующих, более 40 человек госпитализированы.

