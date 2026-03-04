В России не покажут фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу: что известно, причины

Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Нюрнберг» режиссера Джеймса Вандербилта, сообщила компания World Pictures. Что об этом известно, чем от этой ленты отличается российский фильм 2023 года с тем же названием?

Почему Минкульт отказал в прокате «Нюрнберга»

В World Pictures заявили, что Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения «в соответствии с подпунктом „з“ пункта 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм». В нем говорится, что удостоверение может быть не выдано фильму «в иных определенных федеральными законами случаях». Точные причины при этом не раскрываются.

«Минкультуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения на фильм „Нюрнберг“ режиссера Джеймса Вандербилта с Расселом Кроу и Рами Малеком в главных ролях. Картина не выйдет в российских кинотеатрах с 19 марта», — сообщили в компании.

Директор World Pictures Сергей Щербинин заявил, что готов организовать показ фильма «Нюрнберг» на правительственном уровне, чтобы было вынесено обоснованное решение о том, показывать его российскому зрителю или нет. По его словам, в основе фильма лежит известная во всем мире книга «Нацист и психиатр», написанная американским журналистом Джеком Эль-Хаем, разрешенная в России.

«Фильм рассказывает о психологическом противостоянии талантливого психиатра Дугласа Келли и рейхсмаршала нацистской Германии Германа Геринга, от результатов которого зависит исход самого громкого суда XX века. Картина предлагает зрителям глубокое погружение в напряженную интеллектуальную дуэль в исполнении оскароносных актеров», — пояснил Щербинин в беседе с «Осторожно, новости».

Фильм «Нюрнберг» повествует о событиях Нюрнбергского процесса. По сюжету психиатр Дуглас Келли опрашивает нацистских заключенных, чтобы определить, смогут ли они предстать перед судом.

Звезда сериала «Мистер Робот» Рами Малек исполнил роль Дугласа Келли. Рассел Кроу предстанет в фильме в образе главнокомандующего люфтваффе и пособника Гитлера Германа Геринга. В фильме также сыграли: Ричард Э. Грант, Лео Вудалл, Джон Слэттери, Лидия Пеккем, Ренн Шмидт, Лотта Вербек, Андреас Питшманн, Вольфганг Черни, Марк О'Брайен, Колин Хэнкс.

Рами Малек исполнил роль Дугласа Келли Фото: World Pictures

«Нюрнберг» впервые был представлен на Международном фестивале в Торонто. Фильм вошел в шорт-лист премии «Оскар» 2026 года в категориях «Лучшая оригинальная музыка» и «Лучший грим и прически».

О чем российский фильм «Нюрнберг» 2023 года

В 2023 году в России выходил фильм Николая Лебедева «Нюрнберг», в котором рассказывается об интригах спецслужб во время знаменитого процесса.

Основой сценария картины стала книга Александра Звягинцева «На веки вечные». Действие разворачивается спустя полгода после капитуляции Германии. Капитан Игорь Волгин, служащий в советской военной комендатуре Берлина, получает письма своего брата-художника Николая, пропавшего без вести в 1942 году. Они адресованы матери, умершей в блокадном Ленинграде, и отправлены из Нюрнберга, находящегося в Американской зоне оккупации. Волгин приезжает в Нюрнберг: в этом городе нужны переводчики в связи с начинающимся процессом над нацистскими преступниками.

Волгин знакомится с русской девушкой Леной, угнанной во время войны на работу в Германию, а позже завербованной нацистским подпольем, цель которого — помешать суду. Капитан участвует в изъятии немецкого архива и доставке на процесс ключевого свидетеля — генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.

Проект анонсировал в конце 2018 года тогдашний министр культуры России Владимир Мединский. Он заявил, что тема Нюрнбергского процесса «приватизирована США», а потому необходимо снять российский фильм на эту тему к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Кадр из фильма «Нюрнберг» Фото: World Pictures

Главные роли в «Нюрнберге» сыграли Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Евгений Миронов, Сергей Безруков.

