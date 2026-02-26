Льготы в музеях и театрах можно будет предъявить новым удобным способом

Льготы в музеях и театрах можно будет предъявить новым удобным способом Минкульт запустил подтверждение льгот в музеях и театрах через мессенджер MAX

Министерство культуры России запустило новую возможность подтверждения льгот при посещении музеев, театров и галерей через национальный мессенджер, сообщили в пресс-службе платформы MAX. Сервис использует функцию «Цифровой ID», которая позволяет предъявлять документы прямо со смартфона.

Для получения скидки студента, многодетного, пенсионера или инвалида при покупке билета в кассе достаточно показать QR-код на экране смартфона, — сказано в сообщении.

Участие в пилотном проекте приняли несколько сотен культурных учреждений в большинстве регионов России. Как отметили на платформе, чаще всего новой технологией пользуются посетители Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Русского музея, Московского зоопарка, музея-заповедника «Петергоф» и Тульского государственного музея оружия.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский напомнил, что управляющие компании и ТСЖ обязаны подключиться к национальному мессенджеру MAX для общения с жильцами. За игнорирование новых правил организациям грозят штрафы в размере до 300 тыс. рублей.