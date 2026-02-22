В Госдуме напомнили о штрафах за отсутствие домового чата в MAX

Управляющие компании и ТСЖ обязаны подключиться к национальному мессенджеру MAX для общения с жильцами, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. За игнорирование новых правил организациям грозят штрафы в размере до 300 тыс. рублей.

С 1 сентября текущего года вступили в силу поправки, обязывающие организации ЖКХ использовать платформу для официального взаимодействия с собственниками квартир. Как напомнил Якубовский, с 17 февраля этот перечень обязанностей расширился. Теперь управляющие компании должны размещать на платформе свои контактные данные, адреса электронной почты, информацию о режиме работы и телефоны диспетчерских служб.

Однако несоблюдение требований может быть квалифицировано как нарушение правил управления многоквартирным домом и лицензионных требований к деятельности управляющей организации <...>. Штраф для должностных лиц составляет до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 300 тыс. рублей, — разъяснил парламентарий.

Депутат также предупредил, что повторное нарушение может обернуться дисквалификацией руководителя. Контролировать исполнение закона будут региональные жилищные инспекции. По словам Якубовского, цифровой формат сделал работу УК прозрачнее: отсутствие данных или игнорирование сообщений легко фиксируется и становится поводом для проверки.

