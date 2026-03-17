17 марта 2026 в 13:48

Бывшему замглавы МЧС Барышеву ужесточили приговор

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Второй Западный окружной военный суд увеличил срок бывшему замминистра МЧС России Павлу Барышеву, осужденному по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, с трех до пяти лет, сообщили в правоохранительных органах. По словам источника, которые приводит ТАСС, суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты об изменении Барышеву приговора на условный срок.

Суд удовлетворил апелляционное представление гособвинения о назначении Барышеву наказания в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей, а также лишении его воинского звания «генерал-полковник запаса», — отметил он.

Ранее министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова задержали по подозрению в мошенничестве с использованием служебного положения. По информации источника, незаконная деятельность чиновника была выявлена сотрудниками ФСБ.

До этого сообщалось, что замруководителя управления Росреестра по Дагестану Рашидхан Абдуллаев арестован по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Как уточнила руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева, срок меры — два месяца.

приговоры
суды
МЧС
мошенничество
