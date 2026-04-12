Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Достижение семидесятилетия — это не только важная семейная дата, но и рубеж, с которого государство начинает предлагать пожилым людям расширенную поддержку. Многие пенсионеры даже не догадываются, что после этого возраста у них появляются новые права, способные заметно облегчить финансовое бремя. Речь идет о возврате денег за капитальный ремонт, полном освобождении от уплаты некоторых налогов и о других социальных гарантиях пенсионерам после 70 лет. В 2026 году система этих льгот продолжает действовать, и важно разобраться, что именно положено, чтобы случайно не упустить свою выгоду.

Компенсация капремонта: 50% после 70 лет, 100% после 80

Плата за капитальный ремонт — это та строчка в квитанции, которая часто вызывает вопросы. Все собственники квартир обязаны ее платить. Но для людей старшего возраста сделали исключение. Если вам уже есть 70 лет, но еще нет 80, то после того, как вы заплатите по квитанции, половина денег вернется обратно. А тем, кому перевалило за 80, возвращают всю сумму целиком. То есть фактически человек перестает платить за капремонт из своего кармана. Однако здесь есть несколько важных условий, о которых надо знать заранее.

Во-первых, вы должны быть хозяином квартиры и жить в ней. И эта квартира должна быть у вас единственной.

Во-вторых, посмотрите, кто еще прописан вместе с вами. Если в квартире зарегистрированы взрослые работающие родственники — сын, дочь или внуки, у которых есть работа, — то льгота не положена. А вот если вы живете одни или вместе с другими неработающими пенсионерами, а также с инвалидами первой или второй группы, которые тоже не работают, — все в порядке.

Есть еще один нюанс, касающийся размера квартиры. Государство возвращает деньги не за все квадратные метры, а только за определенную норму. Для одинокого человека это 33 квадратных метра. Для семейной пары пенсионеров — 42 квадратных метра. Если в квартире живут трое и больше пожилых людей или инвалидов, то на каждого берется по 18 квадратов. Все, что сверх этой нормы, вы оплачиваете сами, и за эти лишние метры компенсацию не дадут.

Самое главное, что нужно запомнить: о льготе надо заявить самому. То есть нужно сходить в местную соцзащиту или в МФЦ, написать заявление и приложить документы. Специалисты проверят, подходите ли вы под условия, и если да, то деньги начнут приходить на вашу банковскую карту. Кстати, в начале 2026 года депутаты предложили сделать так, чтобы эта компенсация приходила автоматически, без всяких заявлений. Пока это только предложение, но если его примут, то пенсионерам станет еще проще.

Налоговые льготы: имущество и земля

Многие пенсионеры переживают, что с каждым годом налоги на квартиру и дачный участок становятся все больше. Но закон предусматривает для вас хорошие послабления. Начнем с налога на имущество, то есть на квартиру, дом, гараж. Если вы пенсионер, то за один объект каждого вида вы можете вообще не платить. Например, если у вас одна квартира, один жилой дом и один гараж — за все это налог платить не нужно. Если же квартир две, то за одну из них налог придется заплатить, а за вторую — нет. Причем налоговая служба сама выберет, за какой объект начислять налог, а за какой нет, чтобы вам было выгоднее, — обычно освобождают тот, где сумма налога больше.

С землей тоже есть приятный момент. Для пенсионеров действует правило «шесть соток». Из площади вашего участка вычитают 600 квадратных метров, и налог начисляют только на то, что осталось. Если ваш участок не больше шести соток, то налог платить не нужно вообще. Если участок больше, например десять соток, то налог возьмут только с четырех. Это распространяется на один участок по вашему выбору.

Хорошая новость в том, что с 2026 года большинство налоговых льгот для пенсионеров назначаются автоматически. Налоговая служба сама получает сведения из Пенсионного фонда и из других ведомств, поэтому вам больше не нужно каждый год бегать и подтверждать свой статус. Тем не менее специалисты советуют хотя бы раз в год заходить в свой личный кабинет на сайте налоговой или просто посмотреть бумажную квитанцию. Убедитесь, что льготы применены. Если вдруг что-то пошло не так, можно обратиться в любую налоговую инспекцию или в МФЦ, и вопрос решат быстро.

Доплаты к пенсии после 70 лет

Тут надо сразу сказать: самого по себе семидесятилетия для прибавки к пенсии недостаточно. Но есть другой возраст, который дает право на серьезную надбавку. Это 80 лет. Как только вам исполнится 80, фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается ровно в два раза. В 2026 году это 9584,69 руб. Важный момент: добавят эту сумму не с того месяца, когда у вас день рождения, а с первого числа следующего месяца. Например, если вы родились в марте, то повышенную пенсию получите за апрель.

Кроме того, всем пенсионерам, у кого общий доход ниже прожиточного минимума в регионе, полагается социальная доплата. В 2026 году общероссийский прожиточный минимум пенсионера составляет 16 288 руб. Но в некоторых регионах он может быть выше, а в некоторых ниже. Если ваша пенсия вместе с другими выплатами окажется меньше этой суммы, государство добавит недостающее.

Еще одна доплата положена тем, у кого на иждивении есть нетрудоспособные родственники. Например, если вы ухаживаете за внуком, который учится в вузе очно, или за взрослым инвалидом. За каждого такого иждивенца вам прибавят треть от фиксированной выплаты. В 2026 году это примерно 3195 руб. в месяц. Но больше чем за трех иждивенцев доплату не дают.

А если вы сами ухаживаете за пожилым человеком старше 80 лет, то вам положена небольшая компенсация — 1200 рублей в месяц. Это может быть полезно для родственников, которые ухаживают за бабушками и дедушками.

Социальные льготы: лекарства, санаторий, проезд

Помимо денег, пенсионеры могут получать помощь в натуральном виде. Это называется набором социальных услуг. В него входят: бесплатные лекарства и медицинские изделия по рецепту врача, путевка в санаторий, если есть показания от доктора, бесплатный проезд на пригородных электричках и на междугородном транспорте туда и обратно, когда вы едете к месту лечения.

В 2026 году денежный эквивалент этого набора составляет 1825,25 руб. в месяц. Эти деньги не выдаются отдельно, они как бы входят в ваш ежемесячный доход. Если вы пользуетесь льготами в натуральной форме, то никаких лишних денег не получаете, зато вам дают лекарства и путевки. Если же вы отказываетесь от льгот, то эти 1825 руб. прибавляют к вашей пенсии.

Что выгоднее? Это каждый решает сам. Посчитайте, сколько вы тратите на лекарства. Если ваши рецепты дорогие, например для лечения сердца или диабета, то одной пачки лекарств может хватить на месяц, а стоит она подчас несколько тысяч. Тогда, конечно, выгоднее оставить натуральную помощь. Если же вы принимаете только дешевые витамины или совсем редко ходите в аптеку, возможно, вам удобнее получить деньги и тратить их по своему усмотрению.

То же самое с санаторием. Путевка с лечением сегодня стоит совсем не дешево. Если врач рекомендует вам восстановление, то лучше оставить право на санаторий. А если вы не можете или не хотите никуда ездить, тогда от этой части можно отказаться.

Важно знать: первоначально набор социальных услуг всегда дается в натуральном виде. Если вы хотите получать вместо этого деньги, нужно написать заявление об отказе. Сделать это можно до 1 октября текущего года. Тогда с января следующего года начнут платить деньги. Отказаться можно не от всего сразу, а только от какой-то части. Например, можно оставить себе лекарства, а от санатория и проезда отказаться.

Региональные льготы для пожилых

Помимо общих для всей страны льгот, каждый регион устанавливает свои собственные. И они могут быть очень разными. В одной области пенсионерам доплачивают до местного прожиточного минимума, в другой дают бесплатный проезд на автобусах и троллейбусах, в третьей — скидки на оплату телефона или вывоз мусора.

Например, в Московской области пенсионерам выдают специальную социальную карту. С ней можно бесплатно ездить на автобусах и электричках, а также в московском метро. Кроме того, по этой карте дают скидки в некоторых аптеках и магазинах. В Ленинградской области пенсионеры старше определенного возраста освобождаются от транспортного налога на автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил. Поэтому обязательно поинтересуйтесь в отделе соцзащиты, какие льготы действуют именно в вашем городе или районе. Иногда бывает, что пенсионеры годами платят за то, за что можно было не платить, просто потому, что не знали.

Как оформить льготы: куда идти и что брать

Большинство льгот, о которых мы говорили, не приходят сами собой. О них нужно заявить: лично или через портал госуслуг подать заявление. Самый простой способ — прийти в ближайший многофункциональный центр «Мои документы». Там работают приветливые сотрудники, они помогут заполнить бланки, подскажут, какие бумаги нужны, и примут все в одном окне. Если вы дружите с компьютером и у вас есть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», можно подать заявление, не выходя из дома. Для этого понадобится только компьютер или смартфон. Третий вариант — лично прийти в отделение Социального фонда России по месту жительства.

Что касается документов, то обычно требуются паспорт, документы на квартиру (свидетельство о собственности), справка о составе семьи (ее можно взять в паспортном столе или в управляющей компании), а также квитанции об оплате жилья. Если оформляете компенсацию за капремонт, дополнительно могут попросить справку о том, что вы не работаете.

Для налоговых льгот с 2026 года, как уже говорилось, чаще всего ничего подавать не надо — налоговая сама все видит. Но если по какой-то причине льгота не применилась, можно подать уведомление через личный кабинет на сайте ФНС или прийти в МФЦ.

Самое важное — не откладывайте это в долгий ящик. Льготы не имеют обратной силы. Если обратитесь сейчас, то деньги начнут выплачивать с того месяца, когда вы подали заявление. А за прошлые месяцы, когда уже имели право, но не оформили, никто ничего не вернет.

