Как увеличить пенсию в 2026 году: от ПДС до помощи государства

Каждый рано или поздно начинает задумываться о том, как сделать свою пенсию больше. Одни думают об этом задолго до заслуженного отдыха, другие — уже получая ежемесячные выплаты от государства. И те и другие могут вздохнуть с облегчением: даже если до пенсии рукой подать или вы уже на ней, способы прибавить к своему доходу существуют. В 2026 году и государство, и Социальный фонд, и частные компании предлагают несколько реальных и полностью законных инструментов. Одни из них работают как долгосрочная копилка, другие дают результат почти сразу. Давайте пройдемся по всем семи способам — от самых выгодных на перспективу до тех, что позволяют получить надбавку уже в ближайшее время.

Способ 1. Программа долгосрочных сбережений: как работает, кто участвует

Программа долгосрочных сбережений, которую часто называют просто ПДС, стартовала с 1 января 2024 года. К 2026 году она уже хорошо зарекомендовала себя и набирает все больше сторонников. Идея очень простая: вы выбираете негосударственный пенсионный фонд, заключаете с ним договор и начинаете регулярно откладывать туда деньги. А государство, которое заинтересовано в том, чтобы у людей были собственные накопления, добавляет к вашим взносам свои средства плюс дает право на налоговый вычет.

Самая привлекательная часть ПДС — это софинансирование от государства. Если вы вносите на свой счет в фонде от 2000 до 36 000 руб. в год, государство добавляет ровно столько же, но не больше 36 000 руб. в год. Получается, что ваши сбережения могут вырасти вдвое. Такая щедрая поддержка действует целых 10 лет с момента вашего первого взноса. Кроме того, вы имеете право вернуть часть подоходного налога, уплаченного с суммы внесенных средств, — это называется налоговым вычетом.

Участвовать в программе может любой гражданин России. Причем пополнять счет можно не только из своего кармана, но и перевести туда старые пенсионные накопления, которые лежали в СФР, или даже направить материнский капитал. Сами накопления застрахованы государством и надежно защищены от любых потерь.

Способ 2. Добровольные взносы в СФР: самозанятые и ИП

Этот способ создан специально для тех, кто работает на себя. Самозанятые, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы не обязаны платить взносы на обязательное пенсионное страхование за себя. Но вы можете делать это добровольно. Зачем? Чтобы копить стаж и пенсионные баллы. По сути, вы самостоятельно покупаете себе будущую пенсию.

Для начала нужно подать заявление о вступлении в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Сделать это можно тремя способами: через портал «Госуслуги», приложение «Мой налог» или лично в любом отделении Социального фонда России. После того как вас зарегистрируют, сможете перечислять взносы.

В 2026 году минимальный взнос, который засчитают за полный год стажа, составляет 71 525,52 руб. Если вы переведете эту сумму, то получите один год стажа и 1,09 пенсионного балла. Если финансы позволяют, можно заплатить больше. Максимальная сумма в 2026 году — 572 204,16 руб., она принесет вам 8,72 балла. Главное — успеть до 31 декабря, потому что расчетный период — это календарный год.

Способ 3. Софинансирование от государства: условия и сроки

Программа государственного софинансирования пенсии — это более старая, но все еще работающая история для тех, кто успел в нее вступить. Когда‑то, с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года, граждане могли подать заявление на участие, а затем до 31 января 2015 года сделать первый взнос. Если входите в их число, вы по‑прежнему можете пользоваться ее преимуществами. Смысл такой же, как и в новой программе ПДС: вносите от 2000 до 12 000 руб. в год на свой пенсионный счет, а государство удваивает эту сумму.

Для тех, кто не успел вступить в старую программу, вход закрыт. Но ей на смену пришла Программа долгосрочных сбережений, которая предлагает даже более щедрые условия.

Способ 4. Негосударственное пенсионное обеспечение (НПО): как выбрать фонд

Этот способ очень похож на добровольные взносы в Социальный фонд, но с одной важной разницей. Здесь вы копите не на государственную пенсию, а на дополнительную, частную. Вы заключаете договор с негосударственным пенсионным фондом и сами решаете, сколько и как часто вносить деньги. Никаких ограничений по суммам и срокам нет — все зависит только от вашего кошелька и планов.

Когда вы достигнете пенсионного возраста, НПФ начнет выплачивать дополнительную пенсию. Вы сами выбираете удобный вариант: получать деньги пожизненно, в течение какого‑то срока или забрать всю сумму сразу. Фонд инвестирует ваши накопления, и они могут приносить дополнительный доход, который еще больше увеличит будущую пенсию.

Как выбрать надежный НПФ? Обращайте внимание на его историю, доходность за прошлые годы, репутацию. Сменить фонд можно, но будьте осторожны: делать это чаще одного раза в пять лет невыгодно, потому что вы можете потерять инвестиционный доход.

Способ 5. Отсрочка выхода на пенсию: повышающие коэффициенты

Этот способ не требует никаких денежных вложений, но подходит только тем, кто еще не вышел на пенсию. Идея проста: вы добровольно откладываете момент обращения за пенсией на несколько месяцев или лет. За каждый полный год такой отсрочки государство начисляет повышающие коэффициенты к будущей пенсии.

Чем дольше вы ждете, тем выше коэффициенты. Если отложить выход на пенсию на один год, страховая пенсия вырастет на 7% за счет повышения баллов и на 5,6% за счет повышения фиксированной выплаты. А если потерпеть целых 10 лет, то коэффициенты составят уже 2,32 и 2,11 соответственно. Это значит, что ваша пенсия увеличится более чем в два раза.

Этот вариант отлично подходит для тех, кто чувствует себя хорошо, полон сил и хочет продолжать работать. Вы не тратите ни копейки, а в будущем получаете существенную прибавку.

Способ 6. Дополнительные баллы: служба, уход за детьми, пожилыми

Многие забывают, что пенсионные баллы начисляются не только за работу. Государство дает их и за так называемые нестраховые периоды — время, когда человек не работал по уважительным причинам. И эти баллы можно превратить в реальные деньги уже сейчас, подав заявление на перерасчет пенсии.

В 2026 году один пенсионный балл стоит 156,76 руб. За один год военной службы по призыву, ухода за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет начисляется 1,8 балла. Это дает прибавку к пенсии примерно 282 руб. в месяц. За год ухода за вторым ребенком до полутора лет добавляется 3,6 балла — это уже 564 руб. А за третьего и четвертого — 5,4 балла, то есть 846 руб. к пенсии.

Чтобы получить эту надбавку, нужно обратиться в Социальный фонд России с заявлением о перерасчете. Сделать это можно лично в отделении, в МФЦ или онлайн через «Госуслуги».

Способ 7. Инвестиционный вычет и другие налоговые возможности

Замыкает наш список налоговый вычет по индивидуальному инвестиционному счету, а также вычет на долгосрочные сбережения. Этот инструмент не увеличивает пенсию напрямую, но он помогает вернуть часть уплаченных налогов, а сэкономленные деньги можно направить на формирование пенсионного капитала.

В 2026 году максимальная сумма, с которой можно получить инвестиционный налоговый вычет, составляет 400 000 руб. в год. Это позволяет вернуть из бюджета до 52 000 руб. уплаченного ранее подоходного налога. Чтобы получить вычет, нужно подать налоговую декларацию 3-НДФЛ. Однако с 2026 года процесс стал проще: некоторые вычеты можно оформить в упрощенном порядке прямо в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, не заполняя громоздкую декларацию.

Кроме того, с 2026 года увеличен лимит налогового вычета на взносы по договорам долгосрочных сбережений в пользу детей — до 500 000 руб. на каждого родителя. Это значит, что, если вы копите на будущую пенсию своего ребенка, вы также можете вернуть часть уплаченного налога.

Как видите, способов сделать свою пенсию больше в 2026 году достаточно много. Кому‑то подойдет программа долгосрочных сбережений с государственным софинансированием, кому‑то — отсрочка выхода на пенсию, а кому‑то — перерасчет за нестраховые периоды. Главное — не сидеть сложа руки, а изучить каждый вариант и выбрать тот, который лучше всего подходит именно вам. И помните: чем раньше вы начнете действовать, тем заметнее будет результат.

