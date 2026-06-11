Россиянам раскрыли главный секрет употребления алкоголя в жару

При жаркой погоде следует запивать каждый глоток алкоголя одним стаканом воды, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!». По ее словам, во время зноя лучше полностью отказаться от спиртных напитков.

Это самое главное: если уж вы выпиваете, <…> то вы должны любой глоток алкоголя запивать одним стаканом воды, — посоветовала Малышева.

Соведущий, кардиолог Герман Гандельман добавил, что алкоголь приводит к сильному обезвоживанию, а такое состояние опасно для жизни, особенно для пожилых людей. Он рассказал, что из-за нехватки жидкости может резко упасть давление, а также повышается риск сбоев в работе сердца.

Ранее гастроэнтеролог Евгения Мельникова предупреждала, что переедание в жаркую погоду может привести к тепловому удару. По ее словам, обильная еда усиливает выработку тепла организмом и повышает нагрузку на пищеварительную систему. Она пояснила, что в жару организм теряет больше жидкости, а на переваривание пищи, особенно жирной и тяжелой, вода также необходима.