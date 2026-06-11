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11 июня 2026 в 18:42

Врач объяснила, почему в жару опасно переедать

Гастроэнтеролог предупредила о риске теплового удара из-за переедания в жару

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Гастроэнтеролог Евгения Мельникова предупредила, что переедание в жаркую погоду может привести к тепловому удару, передает Lenta.ru. По ее словам, обильная еда усиливает выработку тепла организмом и повышает нагрузку на пищеварительную систему.

Переваривание большого количества еды требует активной работы желудка, кишечника, печени и поджелудочной железы. В условиях высокой температуры такая нагрузка переносится тяжелее, поэтому после переедания летом люди чаще сталкиваются с чувством тяжести и вздутием живота. Также невоздержанность в еде может привести к сонливости и дискомфорту в области желудка, — пояснила специалист.

Мельникова добавила, что в жару организм теряет больше жидкости, а на переваривание пищи, особенно жирной и тяжелой, вода также необходима. Если человек мало пьет и при этом переедает, риск обезвоживания значительно возрастает.

Особую опасность представляет пищевой термогенез — процесс выработки тепла при переваривании. Интенсивность этого процесса напрямую зависит от объема съеденной пищи. На фоне высокой температуры на улице это может привести к слабости, ощущению перегрева и в отдельных случаях — к тепловому удару.

Ранее терапевт Светлана Бурнацкая назвала основные симптомы теплового удара. По ее словам, к ним относятся слабость, головная боль, головокружение, учащенное сердцебиение, тошнота и чувство удушья. При их появлении необходимо немедленно перейти в прохладное место, выпить воды и охладить тело.

До этого диетолог Наталья Крот рассказала, как эффективно похудеть без возврата веса. По ее мнению, для устойчивого результата нужно наладить образ жизни: найти приятную физическую активность, есть медленно, убирать продукты постепенно и обеспечить себе достаточный сон. Врач подчеркнула, что ожирение часто связано не с перееданием, а с дефицитами, хроническими болезнями, недосыпом или стрессом.

Здоровье
переедание
жара
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