Политолог рассказал об отношении Запада к деятельности ШОС Политолог Лукьянов: ШОС вызывает у стран Запада встревоженный интерес

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) вызывает у Запада встревоженный интерес, сказал NEWS.ru главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По его словам, это характерно для любых объединений, в которых ведущую роль играют РФ или Китай.

ШОС, как и любая структура, где ведущими державами являются Россия и Китай, вызывает у Запада повышенный, встревоженный интерес. Реакция на деятельность альянса разная: от игнорирования и безразличия до опасений. Сейчас на Западе немного успокоились, хотя каждый саммит вызывает большое оживление, даже с элементами обеспокоенности, — отметил Лукьянов.

ШОС — очень хороший прообраз региональной организации, продолжил политолог. Делают ее таковой принципы ее работы, считает эксперт.

Она занимается безопасностью в широком понимании: не столько военно-политической, сколько целостной, а также экономикой, социальными вопросами, климатом, экологическими проблемами, — указал собеседник.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил на совещании коллег из стран — участниц ШОС в Бишкеке, что существуют реальные риски проникновения вооруженных боевиков из кризисных зон на территорию сопредельных государств. По его словам, особую обеспокоенность вызывает нестабильность в Афганистане, которая остается главным источником транснациональной преступности и террористической угрозы.