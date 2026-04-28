28 апреля 2026 в 16:04

Белоусов заявил о риске проникновения боевиков в страны ШОС

Существуют реальные риски проникновения вооруженных боевиков из кризисных зон на территорию сопредельных государств, в том числе в страны Шанхайской организации сотрудничества, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на совещании коллег из стран-участниц ШОС в Бишкеке. По его словам, особую обеспокоенность вызывает нестабильность в Афганистане, которая остается главным источником транснациональной преступности и террористической угрозы.

Белоусов добавил, что серьезную озабоченность также вызывают ситуации в Сирии, Ливане и гуманитарная катастрофа в секторе Газа. Он признал, что деструктивное влияние на общую стабильность продолжает оказывать и деятельность США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Министр назвал попытки внерегиональных игроков обеспечить военное присутствие в Центральной Азии абсолютно недопустимыми.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия видит попытки принизить роль ШОС в регионе. По его словам, Москва будет делать все, чтобы этого не допустить. Лавров заявил, что серьезное испытание сейчас переживают не только отдельные страны и регионы.

