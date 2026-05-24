24 мая 2026 в 19:06

Раскрыто, сколько стран приедут на Международный форум по безопасности в РФ

Делегации из более чем 120 стран соберутся на Международный форум по безопасности, который будет проходить в России с 26 по 29 мая, сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ. Там уточнили, что представителей направляют почти все государства Африки (50 из 54), все партнеры из стран ШОС, БРИКС, АСЕАН, большинство стран Ближнего Востока и Латинской Америки.

В первом Международном форуме по безопасности, который пройдет под эгидой Совета безопасности РФ 26–29 мая 2026 года в Московской области на площадках «Лайв Арены» и Центрального парка «Патриот», примут участие более 140 иностранных делегаций из более чем 120 стран, — сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

Ранее стало известно, что глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук планирует встретиться с главой Минкультуры России Ольгой Любимовой на Петербургском международном экономическом форуме. Он также намерен присутствовать в том числе на пленарном заседании, где должен выступить президент РФ Владимир Путин.

До этого депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии», эксперт фракции по энергетической политике Штеффен Котре рассказал, что планирует отправиться в Россию для участия в ПМЭФ. Во фракции АдГ в немецком парламенте пояснили, что на данный момент к ним еще не поступало официальных заявок на поездки.

