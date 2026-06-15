Лантратова призвала ООН отреагировать на гибель россиян от западного оружия Лантратова попросила ООН и ОБСЕ остановить гибель россиян от оружия Запада

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова призвала ООН и ОБСЕ отреагировать на поставки западного оружия Украине, передает ТАСС со ссылкой на текст обращения. Они приводят к увеличению числа жертв среди гражданского населения России. Уполномоченный попросила международные правозащитные структуры осудить факты соучастия в военных преступлениях.

В своих обращениях к высокопоставленным лицам ООН и ОБСЕ, включая Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу, Лантратова отметила, что непрекращающиеся поставки вооружений западными государствами способствуют росту жертв среди мирного населения, а также разрушению жилых домов, школ и медицинских учреждений. Она потребовала, чтобы мировое сообщество объективно оценило происходящее и публично осудило факты соучастия в военных преступлениях.

Прошу вас не оставить без внимания факты соучастия в продолжающихся военных преступлениях, придать их публичному осуждению и призвать мировое сообщество к справедливой и объективной оценке произошедшего, — говорится в обращении.

Ранее Лантратова помогла семье погибшего в зоне спецоперации контрактника Анатолия Г. получить положенные страховые выплаты. Кроме того, в своем Telegram-канале она рассказала, что у погибшего при исполнении воинского долга мужчины осталась большая семья, в которой воспитываются семеро детей.