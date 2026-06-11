Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 10:47

Лантратова помогла семье погибшего бойца СВО

Лантратова помогла многодетной семье погибшего участника СВО получить выплаты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова помогла семье погибшего в зоне спецоперации контрактника Анатолия Г. получить положенные страховые выплаты. В своем Telegram-канале она рассказала, что у погибшего при исполнении воинского долга мужчины осталась большая семья, в которой воспитываются семеро детей.

Двое старших сыновей выполняют боевые задачи в зоне СВО. Супруга бойца Оксана Г. столкнулась с трудностями при оформлении положенных выплат, — добавила Лантратова.

После обращения женщины за помощью аппарат омбудсмена незамедлительно направил запрос в Фонд «Защитники Отечества». Специалисты фонда подключили к делу социального координатора, взяли многодетную семью на полное сопровождение и успешно решили все вопросы.

Ранее Лантратова сообщала, что в данный момент на проработке находится список из шести жителей Курской области, удерживаемых на территории Украины. По словам омбудсмена, к настоящему времени домой уже удалось вернуть 165 курян, а оставшиеся граждане могут вернуться в Россию в ближайшее время.

Власть
Яна Лантратова
участники СВО
выплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На ЗАЭС раскрыли, нарушали ли ВСУ «режим тишины»
МЧС раскрыло площадь пожара на производстве в Новосибирске
Раскрыто ключевое значение освобожденной Охримовки
В России назвали кощунством осквернение мемориала героям ВОВ в Гюмри
Российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море
ВС России сбили почти 800 дронов и три «Нептуна» в зоне СВО за сутки
ВС России освободили село под Харьковом
МО РФ сообщило о масштабных ударах по инфраструктуре ВСУ
ВСУ потеряли за сутки более 1,2 тыс. военных
Продавали чужое и снимали свое: отец и дочь снабжали педофилов роликами
Педиатр перечислил главные признаки теплового удара у ребенка
Памфилова раскрыла, как обстояли дела с нарушениями на выборах в Армении
Российские «Герани» нанесли сокрушительный удар по складу БПЛА ВСУ
Бастрыкин запросил доклад о «вейповом» похищении мальчика в Кузбассе
Российские военные освободили населенный пункт Роскошное
Стало известно, почему Евросоюз решил лишить Каю Каллас полномочий
В окружении Буйнова высказались о его здоровье
В Новосибирске загорелся склад завода по производству электрооборудования
Фото бензовозов в российском регионе приравняли к пособничеству диверсиям
В Краснодаре развернули пункт временного размещения после атаки БПЛА
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.