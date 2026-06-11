Лантратова помогла семье погибшего бойца СВО

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова помогла семье погибшего в зоне спецоперации контрактника Анатолия Г. получить положенные страховые выплаты. В своем Telegram-канале она рассказала, что у погибшего при исполнении воинского долга мужчины осталась большая семья, в которой воспитываются семеро детей.

Двое старших сыновей выполняют боевые задачи в зоне СВО. Супруга бойца Оксана Г. столкнулась с трудностями при оформлении положенных выплат, — добавила Лантратова.

После обращения женщины за помощью аппарат омбудсмена незамедлительно направил запрос в Фонд «Защитники Отечества». Специалисты фонда подключили к делу социального координатора, взяли многодетную семью на полное сопровождение и успешно решили все вопросы.

Ранее Лантратова сообщала, что в данный момент на проработке находится список из шести жителей Курской области, удерживаемых на территории Украины. По словам омбудсмена, к настоящему времени домой уже удалось вернуть 165 курян, а оставшиеся граждане могут вернуться в Россию в ближайшее время.