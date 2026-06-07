Список из шести жителей Курской области, удерживаемых на Украине, находится на проработке, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в эфире телеканала «Соловьев Live». По ее словам, граждане России могут в ближайшее время вернуться в страну.

На сегодняшний момент удалось вернуть 165 курян, и сейчас еще список из шести человек, он находится на проработке. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем вернуть их, — сказала Лантратова.

Ранее Лантратова сообщила, что Россия не получила от ООН, ОБСЕ и других международных организаций ответа на обращения после удара Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске. Она выразила надежду на ответ и объективную оценку случившегося.

До этого сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты поспособствовали обмену военнопленными между Украиной и Россией. Отмечается, что сейчас военные находятся в Белоруссии, где им окажут психологическую и медицинскую помощь.

В ходе прошлого обмена пленными удалось вернуть в Россию семерых жителей Курской области, которые незаконно удерживались на территории Украины. Тогда в Минобороны РФ уточняли, что все куряне будут доставлены домой.