Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 13:43

В Минобороны раскрыли, кого еще удалось вернуть в ходе обмена пленными

Минобороны: семь жителей Курской области удалось вернуть в Россию в ходе обмена

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Семь жителей Курской области, которые незаконно удерживались на территории Украины, удалось вернуть в Россию в ходе обмена пленными, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, все куряне будут доставлены домой.

Ранее сообщалось, что Россия вернула из украинского плена 175 военнослужащих, взамен украинской стороне переданы 175 военнопленных ВСУ. В ведомстве добавили, что посредничество при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии.

До этого уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что украинская сторона подтвердила свою готовность вернуть России пятерых из семи жителей Курской области, которые удерживаются на территории Сумской области.

Омбудсмен также заявила, что намерена провести встречу в формате видео-конференц-связи с верховным комиссаром ООН по правам человека. Главной целью переговоров станет передача данных о применении пыток в отношении российских военнослужащих, находящихся в украинском плену.

Россия
Минобороны
обмен пленными
Курская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский согласился на пасхальное перемирие
Гладков рассказал о жертвах новой атаки ВСУ на Белгородскую область
«С полным недоверием»: глава МИД Ирана о предстоящих переговорах с США
Меладзе выставил на продажу шикарный особняк из-за каприза дочери
Стало известно, кто стал посредником в обмене пленными с Украиной
«Наследие не должно пропадать»: Цыганова вызвалась петь песни Пугачевой
Маньяк 14 лет уходил от правосудия на Алтае: что натворил, жуткое убийство
Появились новые подробности переговоров между США и Ираном
Надвигается майская жара, ждите ливни и грозы: погода в Москве в апреле
В Минобороны раскрыли, кого еще удалось вернуть в ходе обмена пленными
Американский самолет-разведчик замечен над Черным морем
Мошенники придумали новую схему обмана на доставке цветов
«Удивительно точно»: Любимова о влиянии космоса на культуру страны
Россия и Украина обменялись пленными в преддверии Пасхи
Сиделке по ошибке заплатили 1,4 млн рублей, а потом засудили
Появились первые кадры входа в атмосферу Земли, снятые изнутри Artemis II
В Афганистане задержали предполагаемого участника бойни в Герате
Спецкомиссия из Кабула займется делом о кровавой бойне в парке отдыха
Рассекречены показания о казни 8 тыс. узников концлагеря «Травники»
В Мексике ищут похищенную картелем 17-летнюю россиянку
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.