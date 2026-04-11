В Минобороны раскрыли, кого еще удалось вернуть в ходе обмена пленными

Минобороны: семь жителей Курской области удалось вернуть в Россию в ходе обмена

Семь жителей Курской области, которые незаконно удерживались на территории Украины, удалось вернуть в Россию в ходе обмена пленными, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, все куряне будут доставлены домой.

Ранее сообщалось, что Россия вернула из украинского плена 175 военнослужащих, взамен украинской стороне переданы 175 военнопленных ВСУ. В ведомстве добавили, что посредничество при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии.

До этого уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что украинская сторона подтвердила свою готовность вернуть России пятерых из семи жителей Курской области, которые удерживаются на территории Сумской области.

Омбудсмен также заявила, что намерена провести встречу в формате видео-конференц-связи с верховным комиссаром ООН по правам человека. Главной целью переговоров станет передача данных о применении пыток в отношении российских военнослужащих, находящихся в украинском плену.