Москалькова представит в ООН доказательства пыток российских военнопленных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена провести встречу в формате видеоконференцсвязи с верховным комиссаром ООН по правам человека. В разговоре РИА Новости омбудсмен отметила, что главной целью переговоров станет передача данных о применении пыток в отношении российских военнослужащих, находящихся в украинском плену.

Я планирую встречу по видеоконференцсвязи с верховным комиссаром ООН по правам человека с тем, чтобы довести до его сведения эти факты и еще раз обратить внимание на мои письменные обращения в его адрес, — сказала Москалькова.

По словам Москальковой, возвращающиеся бойцы регулярно сообщают о фактах жестокого обращения, и каждый подобный инцидент требует немедленной международной реакции. Российская сторона планирует добиться конкретных действий от международной организации.

Ранее Москалькова сообщила, что провела телефонный разговор с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом и надеется встретиться с ним до Пасхи для обсуждения гуманитарных вопросов. Собеседники планируют поговорить о воссоединении семей, поиске без вести пропавших и организации встреч военнопленных со священниками.