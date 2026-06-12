Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 июня 2026 в 03:02

Активы Маска стали новой целью для Ирана

Fars: Иран пригрозил ударами по связанным с Маском объектам в регионе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Иранские власти включили в список целей для возможных дальнейших военных операций объекты, связанные с активами американского предпринимателя Илона Маска на Ближнем Востоке, передает агентство Fars. Отмечается, что наземные станции Starlink расположены в Израиле, Катаре, Иордании, ОАЭ и Омане.

Тегеран считает себя вправе наносить удары по объектам, связанным с активами, которыми управляет Маск в регионе, отметили в источнике. По его словам, такое решение связано с предполагаемым участием американских военных и связанных с бизнесменом компаний в атаках на водную инфраструктуру юга Ирана.

Ранее стало известно, что Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло отметки в $1 трлн. Рост капитала бизнесмена связан с публичным размещением акций компании SpaceX.

До этого постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер сообщил, что Трамп готов использовать весь потенциал американских вооруженных сил, если Иран не согласится заключить сделку. По его словам, Белый дом готов перейти от угроз к действиям в том случае, если соглашение не будет заключено в приемлемые сроки.

Мир
Иран
Илон Маск
удары
угрозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Volkswagen сократит 19 тыс. сотрудников в Германии
Активы Маска стали новой целью для Ирана
Запад хочет отменить санкции и работать в России: кто первый, условия
Инженеры Росатома установили во Франции важнейшие элементы реактора ИТЭР
Синоптик раскрыла, чего ждать москвичам на День России
Самолет ВВС США подал сигнал бедствия над ОАЭ
Посол РФ в Вашингтоне раскрыл общее стремление Путина и Трампа
Илон Маск стал первым триллионером в истории
Парковку в Москве сделают бесплатной на два дня в честь Дня России
В деле убитой в Дубае стюардессы появился новый поворот
Что за праздник 12 июня: Миронов, Джабаров, Гращенков — о Дне России
Руспродсоюз назвал самые подешевевшие продукты
«Самый грязный»: в Британии указали на главную проблему Зеленского
В российском консульстве заявили о бездействии властей Франции
В МИД объяснили ситуацию с приглашением Путина на саммит G20
Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России
До или после еды, смертельна ли просрочка: ликбез фармаколога по лекарствам
Знакомая Усольцевых раскрыла правду о семье: почему поиски приостановлены
Иран ответил на заявления Трампа о подготовке мирного договора
ЮАР осталась вдевятером в стартовом матче ЧМ с Мексикой
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.