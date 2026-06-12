Активы Маска стали новой целью для Ирана Fars: Иран пригрозил ударами по связанным с Маском объектам в регионе

Иранские власти включили в список целей для возможных дальнейших военных операций объекты, связанные с активами американского предпринимателя Илона Маска на Ближнем Востоке, передает агентство Fars. Отмечается, что наземные станции Starlink расположены в Израиле, Катаре, Иордании, ОАЭ и Омане.

Тегеран считает себя вправе наносить удары по объектам, связанным с активами, которыми управляет Маск в регионе, отметили в источнике. По его словам, такое решение связано с предполагаемым участием американских военных и связанных с бизнесменом компаний в атаках на водную инфраструктуру юга Ирана.

Ранее стало известно, что Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло отметки в $1 трлн. Рост капитала бизнесмена связан с публичным размещением акций компании SpaceX.

До этого постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер сообщил, что Трамп готов использовать весь потенциал американских вооруженных сил, если Иран не согласится заключить сделку. По его словам, Белый дом готов перейти от угроз к действиям в том случае, если соглашение не будет заключено в приемлемые сроки.