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27 июля 2026 в 02:56

Юрист раскрыл, кто может беспрепятственно раньше уходить с работы

Юрист Меркулов: инвалиды имеют право уйти с работы раньше

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Инвалиды, а также некоторые другие категории работников имеют право уходить с работы раньше без потери зарплаты, если это предусмотрено законодательством, рассказал агентству «Прайм» кандидат юридических наук Михаил Меркулов. Он напомнил, что такие нормы закреплены в Трудовом кодексе РФ.

Юрист пояснил, что сокращенный рабочий день с сохранением полной оплаты предусмотрен для инвалидов первой и второй групп, а также работников с вредными условиями труда третьей и четвертой степени. Несовершеннолетние и женщины с детьми также могут пользоваться сокращенным рабочим временем, однако их труд оплачивается пропорционально фактически отработанному времени.

Меркулов также отметил, что раньше покинуть рабочее место могут сотрудники, оформившие отпуск за свой счет, отгулы за переработку или работающие по свободному графику. По его словам, работодатели нередко разрешают раньше уходить руководителям и ключевым специалистам, если между сторонами сложились доверительные отношения и результаты работы оправдывают такую гибкость.

Ранее эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов заявил, что курс реабилитации открывает людям с инвалидностью двери в бесплатные спортивные секции. По его словам, достаточно внести нужную запись в индивидуальную программу восстановления и государство уже не сможет отказать в подборе подходящих тренировок.

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