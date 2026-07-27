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27 июля 2026 в 01:39

Балицкий сообщил о высокой активности дронов над Запорожьем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о высокой дроновой активности над регионом. По его словам на странице в соцсети, в настоящее время работают системы противовоздушной обороны.

Над Запорожской областью фиксируется высокая дроновая активность противника. Работает ПВО, — написал Балицкий.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие до полной стабилизации обстановки. Он также рекомендовал не подходить к окнам и не снимать работу систем ПВО.

Ранее в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины и подрывов на взрывоопасных предметах в Донецкой Народной Республике погибли два человека. Еще 10 мирных жителей получили ранения. В Амвросиевском округе на трассе Донецк — Амвросиевка при атаке на легковой автомобиль погибли мужчина и женщина.

До этого четыре мирных жителя пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территорию ДНР. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1953 годов рождения.

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