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27 июля 2026 в 01:00

Новая квартира, отмена концертов, суды: как живет Лариса Долина

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
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Народная артистка России Лариса Долина рассказала журналистам, что переехала в новую квартиру, которую ей подарили друзья. Что об этом известно, где находится жилье?

Новая квартира, кто подарил

Артистка не стала уточнять детали: кто именно мог преподнести певице такой подарок и где может располагаться дом — неизвестно. Однако она добавила, что в этом жилье уже сделан ремонт.

«Я перевернула эту страницу (со старой квартирой. — NEWS.ru). [Я не хочу возвращать себе прежнее жилье], потому что сейчас у меня квартира намного лучше. Ее купила не я, а мои друзья. <…> Это новый дом, там сделан новый ремонт», — рассказала певица.

При этом Долина заявила, что не намерена возвращать свою бывшую квартиру в Хамовниках, которую сейчас снова выставили на продажу. Она призналась, что новость о продаже жилья стала для нее неожиданностью, но возвращаться в прошлое не планирует.

«Нет, нет, что вы. Я перевернула эту страницу», — добавила певица.

Отмена концертов

Лариса Долина отменила концерт, который должн был пройти 26 июля, из-за плохих продаж билетов, сообщает KP.RU. По информации издания, певица должна была выступить в московском клубе, но из-за плохих продаж была вынуждена отменить выступление.

Сама артистка публично об этом не высказывалась.

Что известно о судах Долиной

Весной 2024 года Лариса Долина стала жертвой злоумышленников. Певицу убедили продать квартиру в жилом комплексе «Ксеньинский» в Хамовниках и перевести вырученные средства вместе с личными сбережениями на «безопасный счет». Когда артистка осознала, что стала жертвой мошенников, обратилась в правоохранительные органы.

Несколько судов принимали решения в пользу певицы, но 16 декабря прошлого года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы. Долину выселили из квартиры в Хамовниках 19 января.

В июне в Лефортовский районный суд Москвы поступил иск Долиной к обманувшим ее мошенникам. Певица не скрывает, что практически не надеется взыскать потерянную сумму со злоумышленников.

«Конечно, их нужно наказывать, мошенников вообще всех, которые проводят такие жесточайшие махинации. Но верить в то, что я получу ту сумму, которая была заявлена... Во-первых, это уже не 176 млн рублей, а 113 млн. Те деньги за квартиру. Я уже не говорю о сбережениях, которые у меня были», — отметила она.

Чем известна Долина

Лариса Долина родилась 10 сентября 1955 года в Баку, в трехлетнем возрасте с семьей переехала в Одессу, позднее — в Москву. Окончила эстрадное отделение Музыкального училища имени Гнесиных и эстрадный факультет по классу вокала Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных.

Пик популярности Долиной пришелся на 90-е годы. Наиболее известны композиции исполнительницы «Погода в доме», «Стена», «Вечная любовь», «Три белых коня», «Дельтаплан», «Девочка моя» и другие.

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