Долина получила дорогостоящий подарок

Народная артистка России Лариса Долина переехала в новую квартиру, подаренную ей друзьями, рассказала певица на фестивале «Звезды Русского радио в Завидово». Как передает ТАСС, она добавила, что в этом жилье уже сделан ремонт.

Я перевернула эту страницу (со старой квартирой, — NEWS.ru). [Я не хочу возвращать себе прежнее жилье], потому что сейчас у меня квартира намного лучше. Ее купила не я, а мои друзья. <…> Это новый дом, там сделан новый ремонт, — заявила певица.

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