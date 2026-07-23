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23 июля 2026 в 17:42

Риелтор Долиной лишился квартиры и денег из-за махинации

Риелтор Долиной Торбосов потерял квартиру в Дубае из-за махинации продавца

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Основатель агентства элитной недвижимости Олег Торбосов, участвовавший в сделке с квартирой певицы Ларисы Долиной, сам лишился недвижимости в Дубае из-за махинаций прежних владельцев. Он рассказал в Telegram-канале, что купил квартиру у второго собственника, который при покупке уговорил прежнюю владелицу занизить цену вдвое в договоре, чтобы сэкономить на пошлине. После того как о махинации стало известно, суд отменил сделку и вернул квартиру прежней владелице, не приняв во внимание, что объект уже перешел к Торбосову.

В итоге женщина получила квартиру обратно, чел остался с моими деньгами, а я лишился и квартиры, и денег, хотя вообще не участвовал в их споре. Сейчас мы готовим иск. Будем пробовать наложить арест на квартиру. Но есть спорный момент: мои адвокаты считают, что это гражданское дело и полиция не поможет, — написал Торбосов.

Ранее сообщалось, что в Лефортовском суде Москвы продолжается рассмотрение иска Долиной к обманувшим ее злоумышленникам. В свою очередь Балашихинский городской суд признал право исполнительницы на компенсацию ущерба в 176 млн рублей. При этом певица призналась, что уже не верит в возможность взыскать всю сумму, но надеется на торжество справедливости.

Общество
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