Риелтор Долиной лишился квартиры и денег из-за махинации

Основатель агентства элитной недвижимости Олег Торбосов, участвовавший в сделке с квартирой певицы Ларисы Долиной, сам лишился недвижимости в Дубае из-за махинаций прежних владельцев. Он рассказал в Telegram-канале, что купил квартиру у второго собственника, который при покупке уговорил прежнюю владелицу занизить цену вдвое в договоре, чтобы сэкономить на пошлине. После того как о махинации стало известно, суд отменил сделку и вернул квартиру прежней владелице, не приняв во внимание, что объект уже перешел к Торбосову.

В итоге женщина получила квартиру обратно, чел остался с моими деньгами, а я лишился и квартиры, и денег, хотя вообще не участвовал в их споре. Сейчас мы готовим иск. Будем пробовать наложить арест на квартиру. Но есть спорный момент: мои адвокаты считают, что это гражданское дело и полиция не поможет, — написал Торбосов.

Ранее сообщалось, что в Лефортовском суде Москвы продолжается рассмотрение иска Долиной к обманувшим ее злоумышленникам. В свою очередь Балашихинский городской суд признал право исполнительницы на компенсацию ущерба в 176 млн рублей. При этом певица призналась, что уже не верит в возможность взыскать всю сумму, но надеется на торжество справедливости.