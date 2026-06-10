Долина поделилась надеждами на итоги суда с мошенниками Долина заявила, что больше не надеется отсудить свои деньги у мошенников

Певица Лариса Долина заявила, что уже не надеется получить всю сумму, которую пыталась взыскать через суд с мошенников, которые ее обманули. В беседе с корреспондентом NEWS.ru на пресс-завтраке РУ.ТВ КИДС звезда отметила, что у нее нет «четырех жизней» на подобную судебную тяжбу.

Конечно их нужно наказывать, мошенников вообще всех, которые проводят такие жесточайшие махинации. Но верить в том что я получу ту сумму, которая была заявлена... Во-первых, это уже не 176 млн рублей, а 113 млн. Те деньги за квартиру. Я уже не говорю о сбережениях, которые у меня были, — высказалась певица.

До этого стало известно, что иск певицы к обманувшим ее лицам поступил в Лефортовский суд. Он предполагает компенсацию материального вреда, который понесла артистка. В иске указаны четыре фигуранта дела о мошенничестве.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что Долину могут обязать освободить территорию, где расположен принадлежащий ей участок. По данным канала, Министерство внутренних дел планирует выяснить, кто осуществляет сброс сточных вод с ее пруда в прибрежную защитную зону ручья.