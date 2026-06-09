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09 июня 2026 в 17:04

Долина вновь вступила в судебные тяжбы на фоне скандала с квартирой

Иск Долиной к мошенникам поступил в суд

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Иск певицы Ларисы Долиной к обманувшим ее лицам поступил в Лефортовский суд, сообщил канал Судов общей юрисдикции Москвы в мессенджере МАКС. Он предполагает компенсацию материального вреда, который понесла артистка.

В Лефортовский районный суд города Москвы 8 июня 2026 года поступил иск Долиной Ларисы Александровны к Цырульниковой Анжеле Николаевне, Леонтьеву Дмитрию Михайловичу, Каменецкому Артуру Ильдаровичу и Основе Андрею Дмитриевичу о возмещении вреда, причиненного преступлением, — уточнили в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что Долину могут обязать освободить территорию, где расположен принадлежащий ей участок. По данным канала, Министерство внутренних дел планирует выяснить, кто осуществляет сброс сточных вод с ее пруда в прибрежную защитную зону ручья.

Также певица заявила, что сумела пережить скандал вокруг ситуации с продажей ее квартиры и простила желавшую ей смерти публику. Артистка подчеркнула, что продолжает жить благодаря дочери, внучке и своей любимой профессии.

До этого Долина представила новую песню под названием «Момент истины». В этой композиции певица провела параллель между своей жизнью и распятием, а также упомянула о проклятиях в свой адрес.

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