«Под проклятия на распятие шла»: Долина представила новую песню Долина в новой песне сравнила свой путь с распятием

Народная артистка России Лариса Долина своем Telegram-канале представила новую песню «Момент истины». В композиции певица сравнила свой жизненный путь с распятием и упомянула проклятия в свой адрес.

Казнить нельзя помиловать. И запятую где поставишь, чтобы подыгрывать ликующей толпе? Под крики и проклятия на личный эшафот я словно на распятие шла, делав шаг вперед, — говорится в тексте песни.

Подписчики Долиной поблагодарили ее за творчество и назвали песню шедевром. Некоторые комментаторы пошутили, что композиция тронула до слез, и спросили, куда переводить деньги на новую квартиру.

Ранее стало известно, что Балашихинский суд примет к рассмотрению иск Долиной, направленный против группы мошенников по делу, касающемуся московской квартиры. Артистка требует взыскать с ответчиков материальный ущерб в 176 млн рублей.

Telegram-канал Mash до этого сообщал, что Долиной стало плохо в квартире в столице. По версии авторов, она вызвала скорую из-за сильной боли в спине. Директор певицы Сергей Пудовкин позже опроверг эту информацию.