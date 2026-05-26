«Перевернула страницу»: Долина заявила, что сумела пережить скандал

26 мая 2026 в 11:42

Певица Лариса Долина заявила, что сумела пережить скандал вокруг ситуации с продажей ее квартиры и простила желавшую ей смерти публику. В эфире программы «Песни от всей души» на канале «Россия 1» артистка подчеркнула, что продолжает жить благодаря дочери, внучке и своей любимой профессии.

Эту страницу я для себя перевернула. Я простила всех, кто желал мне смерти. Я живу дальше, потому что у меня есть дочка и внучка, а также моя любимая работа, — призналась артистка.

Ранее Долина представила новую песню под названием «Момент истины». В этой композиции певица провела параллель между своей жизнью и распятием, а также упомянула о проклятиях в свой адрес.

До этого сообщалось, что Балашихинский городской суд примет к рассмотрению иск Долиной, направленный против группы мошенников. Артистка требует взыскать с ответчиков материальный ущерб в размере 176 млн рублей. Эти средства были похищены у исполнительницы после того, как под давлением аферистов она продала свою недвижимость.

