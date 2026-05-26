Гамлет в фольге, Достоевский в унитазах: топ-7 самых скандальных спектаклей

Актер Юра Борисов (Гамлет) и актриса Аня Чиповская (Гертруда) в сцене из спектакля «Гамлет», поставленного режиссером Андреем Гончаровым по одноименной пьесе Уильяма Шекспира, в МХТ имени Чехова

Спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым в МХТ имени А. П. Чехова расколол театральную общественность. Одни считают, что постановка лишена смысла. Другие, напротив, уверены, что режиссер Андрей Гончаров и актеры во главе с Юрой Борисовым в образе Гамлета имеют право собственного взгляда на пьесу. NEWS.ru вспомнил топ-7 самых скандальных постановок на российской театральной сцене.

«Чудесный грузин» с «чудесной» Бузовой

В 2021-м году спектакль «Чудесный грузин» на сцене МХАТ им. Горького вызвал бурю реакций. Это спектакль о молодости Сталина — худрук Эдуард Бояков захотел показать Кобу (подпольная кличка вождя) во всей его многогранности.

Но споры зрителей вызвал даже не главный герой, а певичка кабаре Белла Шанталь. По сюжету она вызывает ироничное отношение, но потом становится хитрой шпионкой Матой Хари и спасает героя. Эту роль доверили Ольге Бузовой. Кинокритик Александр Шпагин вспомнил в беседе с NEWS.ru, что тогда многие негодовали, мол, появление Бузовой на сцене государственного театра — позор и нелепость.

«Люди возмущались: „Вы там что, с ума сошли, с дуба рухнули?! Гламурную куклу выставили на сцену МХАТа, это наш главный театр, Станиславский плачет и в гробу переворачивается“», — напомнил Шпагин.

Эксперт считает, что сам спектакль получился хороший, Бузова неплохо справилась, а режиссер привлек дополнительное внимание к постановке.

«Скандал способствует привлечению зрителей к постановке. Если спектакль не снимут, режиссера не посадят, то тогда на него придет больше публики. Думаю, то же случилось и с „Гамлетом“, потому что, как я понимаю, запрещать его не за что», — отметил Шпагин.

Юрий Коновалов (управляющий ротшильдского завода Вайнштедта) и Ольга Бузова (Белла Шанталь, певица) в сцене из спектакля «Чудесный грузин» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Тангейзер» и Христос между ног Венеры

В 2014 году прогремел спектакль-опера Новосибирского оперного театра «Тангейзер». Режиссер Тимофей Кулябин поставил спектакль по мотивам оперы Вагнера, действие поместил в современную реальность. Его герой — не поэт, как у Вагнера, а кинорежиссер, снявший фильм о ранних годах жизни Иисуса Христа.

Негативное впечатление на зрителей произвели некоторые декорации. Например, изображение распятого Христа между ног Венеры, напомнил критик Шпагин.

Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон тогда заявил об осквернении христианской символики. На режиссера Кулябина и директора театра Бориса Мездрича было возбуждено дело об административном правонарушении.

Правда, в итоге суд не усмотрел состав преступления в спектакле, дело было закрыто. В 2015 году постановка даже удостоилась Всероссийской премии «Звезда театрала».

«Норма» с какашками в театре на Малой Бронной

Не меньший общественный резонанс вызвал в свое время спектакль «Норма» в театре на Малой Бронной под руководством Константина Богомолова. Постановка была создана по жесткому и провокационному роману писателя Владимира Сорокина. По сюжету жители тоталитарного государства каждый день съедают «норму» — определенное количество человеческих фекалий.

В спектакле присутствовала сцена, в которой герой изображал совокупление с матушкой-землей. При этом мат — элемент литературного стиля Сорокина — заменили созвучными эвфемизмами. На премьере возник скандал: зрители ругались, некоторые ушли до окончания спектакля, кто-то вызвал полицию. Богомолов пробовал оправдываться, даже дарил «возмущающимся» билеты на другие спектакли. Однако в конечном счете постановку убрали из репертуара.

Как «Мертвые души» довели до уголовного дела

Режиссер Кирилл Серебренников до начала 2022 года считался одним из самых провокационных. В 2014 году его спектакль «Мертвые души» в «Гоголь-центре» вызвал грандиозный скандал.

Все роли, включая женские, в постановке играли мужчины. Каждый артист перевоплощался сразу в нескольких персонажей: помещики становились сворой собак, крестьяне — табуном лошадей. Действие постановки происходило в фанерной коробке. После просмотра спектакля некоторые зрители писали, что им понадобилась еще пара выходных, чтобы прийти в себя.

Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу «Седьмой студии»

В 2017 году скандал вокруг «Мертвых душ» неожиданно перетек в судебное русло. Оказалось, что бюджетные 200 млн рублей, выделенные на проект развития и популяризации современного искусства, использовались не по назначению. Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Суд назначил ему три года лишения свободы условно.

«Машина Мюллера» и 20 голых тел

В 2016 году театральное сообщество всколыхнул еще один спектакль Серебренникова — «Машина Мюллер». В качестве литературной основы режиссер использовал пьесы немецкого драматурга и режиссера Хайнера Мюллера «Гамлет-машина» и «Квартет», а также его письма и дневники. Анонсировалось, что постановка «расскажет о мировой Катастрофе. О человеческом теле. О Театре. О неотвратимости Любви».

На сцене играли 20 абсолютно голых мужчин и женщин — конечно, не профессиональных актеров, они бы вряд ли согласились на такой эксперимент. Критик Марина Райкина рассказала NEWS.ru, что Серебренников использовал модный западный тред.

«Тогда в Европе началась мода на обнажение. Серебренников, который держал нос по ветру, использовал эти наработки. Это был скандал — в русском театре вывести на сцену 20 голых человек?! По большому счету зрелище было так себе, но поскольку вызвало ажиотаж, то стали приписывать спектаклю лавры — мол, смело, по-новаторски», — рассказала Райкина.

Она подчеркнула, что в русском театре этот тренд, не имеющий отношения к искусству, не прижился.

«Братья Карамазовы» и пожилая женщина Алешенька

Спектакль «Братья Карамазовы» в режиссуре Константина Богомолова в МХТ им. Чехова в 2013 году всколыхнул театральную общественность еще до премьеры. Это вольная пятичасовая интерпретация известного романа. Действие отсылало к современным реалиям. Было много выдуманного текста, использовались модные шлягеры.

Роза Хайруллина

Юного Алешу Карамазова играла немолодая актриса Роза Хайруллина, старца Зосиму и Смердякова — один и тот же актер. Героини Грушенька и Катенька демонстрировали взаимное влечение (ЛГБТ-движение признано экстремистским в РФ, деятельность запрещена). Финал спектакля происходил в декорациях среди унитазов.

Многие критики, посетив предпрьемерные показы, возмущались тем, что Богомолов «издевается» над Достоевским. Со временем сам режиссер вывел этот спектакль из репертуара театра, заявив, что постановка перестала быть актуальной.

«Первый хлеб» и мат Ахеджаковой

В 2021-м году спектакль «Первый хлеб» в московском театре «Современник» оказался в центре скандала. По сюжету главная героиня по имени Нурия (ее играла Лия Ахеджакова), пьяная, стоит на могиле мужа, погибшего на войне в Афганистане. Ее монолог содержал ненормативную лексику, причем в значительном количестве. Кроме того, в спектакле были несколько пикантных сцен между мужчинами.

Общественная организация «Офицеры России» выпустила открытое письмо против спектакля. Председатель президиума организации Герой России генерал-майор Сергей Липовой назвал монолог Нурии «хамством и оскорблением в адрес защитников Отечества».

После жалоб режиссер Бениамин Коц внес изменения в монолог актрисы, убрав нецензурные выражения. Сама Ахеджакова связала скандал вокруг спектакля с интригами внутри театра. В настоящее время официальный сайт театра «Современник» сообщает, что страница, содержащая информацию о спектакле, не найдена.

