Безденежье, измены, Пугачева: история любви Вознесенского и Богуславской

14 мая на 103-м году жизни умерла вдова поэта Андрея Вознесенского, писатель и литературовед Зоя Богуславская. Она была для него не просто супругой, а самым близким и родным человеком. Когда Андрей тяжело заболел, Зоя ухаживала за ним 15 лет, до самой его смерти. История любви пары длиной почти в полвека — в материале NEWS.ru.

Как Богуславская бросила мужа ради Вознесенского

Поэт Вознесенский и публицист Богуславская познакомились в 1961-м году. Ему было 28 лет, ей — 37. Вознесенский уже был популярен. Его стихи перепечатывали в самиздате огромными тиражами, он собирал стадионы. Поэт не был женат. А вот Богуславская успела побывать в браке дважды. Ее первым супругом стал актер Георгий Новицкий, были вместе два года. Развелись, вспоминала Зоя, из-за его пристрастия к вредным привычкам. Во второй раз Богуславская вышла замуж за ученого-конструктора Бориса Кагана, от него она родила сына Леонида.

Семья считалась образцовой. Однако Зоя ушла от мужа к Вознесенскому. В 1964-м году влюбленные зарегистрировали отношения в ЗАГСе. Андрей написал поэму «Оза», посвятив жене.

Как жили Богуславская и Вознесенский

Богуславская всегда оставалась самодостаточной фигурой. Она писала статьи и художественные произведения, их публиковали. При этом старалась максимально избегать окружавшей ее мужа публичности.

«Я оказалась абсолютно не той женщиной, которая должна была быть при Вознесенском. Я настолько не люблю пиар, что, когда кончался вечер Вознесенского, моей главной задачей было удрать, чтобы не попасть в объективы камер», — вспоминала Зоя Борисовна.

Она не любила выносить личную жизнь на публику, избегала в интервью вопросов о муже. По словам Богуславской, главным в ее отношениях с супругом было взаимное доверие. «Андрей же для меня всегда был на первом месте. Потому что, кроме любви, секса и всех этих штучек, было абсолютное доверие друг к другу. Он знал, что ни под какими пытками, ни при каких обстоятельствах я не предам его», — отмечала она.

Зоя говорила, что в быту ее муж был неприхотливым и они не никогда не ругались.

Знакомый с парой телеведущий Вадим Верник вспоминает: отношения Богуславской и Вознесенского были больше чем любовь. «С Андреем Андреевичем мы общались, когда я про него снимал большой фильм. С какой же нежностью и теплотой он говорил о жене — это не просто любовь была: надо было так чувствовать друг друга, чтобы быть друг для друга стимулом для творчества», — сказал он.

Общих детей у пары не было.

Поэты Белла Ахмадулина и Андрей Вознесенский, писательница и драматург Зоя Богуславская Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Почему Богуславская прощала мужу измены

Первые годы супруги жили сложно. Собственного жилья не было, приходилось снимать квартиры. Денег не хватало. Из-за брака с Вознесенским (в СССР он считался опальным писателем) и у Богуславской в какой-то период начались проблемы: ее не хотели печатать.

Позже ситуация наладилась. Супруги получили отдельную квартиру в знаменитом «Доме на набережной», в шаговой доступности от Красной площади. Содействие оказал писатель Сергей Михалков.

Богуславская прощала мужу и его увлечения другими женщинами. Восемь лет длились его отношения с актрисой Татьяной Лавровой. Именно ей Вознесенский посвятил стихотворение «Ты меня на рассвете разбудишь», которое легло в основу оперы «Юнона и Авось». Предположительно Лавровой же он посвятил стихи про миллион алых роз — о бедном художнике, который продал дом и усыпал двор возлюбленной цветами. Композитор Раймонд Паулс написал мелодию. Песню исполнила Алла Пугачева.

Лаврова надеялась, что Вознесенский разведется с женой. Но он не собирался уходить от Зои. Богуславская же смирилась с его влюбчивой натурой и адюльтерами.

В 1983-м году в результате романа Вознесенского со студенткой ВГИКа Анной Вронской родилась дочь Арина. Когда девочке было 13 лет, вместе со своей матерью она переехала жить в США. Вознесенский знал о дочери и общался с нею.

Последние 15 лет жизни поэт страдал болезнью Паркинсона. Богуславская преданно ухаживала за ним, искала профильных специалистов и новые передовые лекарства. Поэт умер в 2010-м году у нее на руках. Богуславская основала Центр Андрея Вознесенского, чтобы сохранить память о нем для российской культуры.

Похороны Зои Богуславской пройдут, предположительно, 2 июня на Новодевичьем кладбище. Столь затянутые сроки (более двух недель со дня смерти) могут быть связаны с организационными сложностями процедуры похорон на престижном Новодевичьем, а также с тем, что планируют приехать родственники и поклонники творчества Вознесенского из многих стран мира.

Траурная церемония также запланирована в московском Центре Вознесенского.

