16 мая 2026 в 12:50

Министр энергетики ОАЭ объяснил мотивы выхода из ОПЕК

Министр энергетики ОАЭ: выход из ОПЕК продиктован национальными интересами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Решение ОАЭ о выходе из Организации стран — экспортеров нефти и ОПЕК+ продиктовано национальными интересами, сообщил в соцсети X министр энергетики и инфраструктуры страны Сухейль аль-Мазруи. Он заверил, что у страны нет никаких разногласий с партнерами.

Это решение <…> продиктовано исключительно национальными интересами ОАЭ, их ответственностью как надежного поставщика энергоресурсов и твердой приверженностью стабильности рынка. Оно не обусловлено политическими соображениями и не отражает каких-либо разногласий между ОАЭ и их партнерами, — пояснил министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что ОАЭ не уведомляли Россию о своем решении выйти из ОПЕК и ОПЕК+. Он подчеркнул, что это суверенное решение Абу-Даби, в Кремле относятся к нему с уважением.

До этого научный сотрудник Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович допустил, что решение ОАЭ может стать причиной распада ОПЕК в будущем. Он отметил, что представители Эмиратов давно говорили о необходимости увеличить нефтедобычу, так как у них достаточно свободных мощностей.

