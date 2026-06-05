Лихачев рассказал о тяжелом состоянии пострадавших при атаке ВСУ на ЗАЭС

Лихачев рассказал о тяжелом состоянии пострадавших при атаке ВСУ на ЗАЭС Лихачев: трое инженеров Росатома пострадали при атаке ВСУ на ЗАЭС

Инженеры Росатома пострадали при атаке ВСУ на ЗАЭС, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев в рамках ПМЭФ. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Мы привлекаем к этому внимание, в первую очередь, МАГАТЭ. Призываем всех еще раз обратить внимание на то, что реально происходит на площадке, — отметил он.

Утром 5 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 123 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Воронежской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей.

Ранее пресс-служба ЗАЭС сообщила, что Запорожская атомная электростанция в ночное время в течение примерно полутора часов обеспечивала питание собственных нужд от резервных дизельных электростанций. Причиной стало отключение высоковольтной линии электропередачи напряжением 330 киловольт «Ферросплавная-1», которое произошло в результате срабатывания автоматической защиты.