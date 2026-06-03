Запорожской АЭС пришлось работать на дизель-генераторах ЗАЭС сообщила о переходе станции на дизель-генераторы на 1,5 часа

Запорожская атомная электростанция в ночное время в течение примерно полутора часов обеспечивала питание собственных нужд от резервных дизельных электростанций, сообщила пресс-служба ЗАЭС в своем Telegram-канале. Причиной стало отключение высоковольтной линии электропередачи напряжением 330 киловольт «Ферросплавная-1», которое произошло в результате срабатывания автоматической защиты.

Запорожская АЭС переходила на питание от дизель-генераторов на 1,5 часа. В ночное время в течение порядка полутора часов Запорожская АЭС, входящая в состав атомных станций Росатома, обеспечивала энергоснабжение собственных нужд за счет резервных дизельных электростанций, — сказано в сообщении.

После потери внешнего энергоснабжения резервные дизель-генераторы были запущены в штатном режиме. Они обеспечили надежное питание всех систем, необходимых для безопасной эксплуатации станции. Персонал атомной электростанции контролировал технологические параметры в течение всего периода работы на резервных источниках.

Спустя полтора часа внешнее энергоснабжение удалось полностью восстановить. После этого Запорожская АЭС была переведена с резервных дизельных электростанций обратно на штатную схему питания. Угроз безопасному функционированию станции не возникало ни в один из этапов этого процесса. Все системы безопасности работают в штатном режиме, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что молчание МАГАТЭ и отсутствие оценок дают «зеленый свет» для дальнейшей эскалации вокруг ЗАЭС. Он выразил надежду, что партнеры из агентства услышали это предупреждение.