Пять военнослужащих ранены при атаке ВСУ на ЗАЭС

Пять военнослужащих ранены при атаке ВСУ на ЗАЭС Пять военнослужащих ранены при атаке ВСУ в районе линии ЛЭП «Днепропетровская»

Пять военнослужащих ранены при атаке ВСУ в районе линии ЛЭП «Днепропетровская» Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции.

В результате атаки ранения различной степени тяжести получили пять военнослужащих. Всем пострадавшим своевременно оказана необходимая медицинская помощь, — сказано в сообщении.

Утром 5 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 123 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Воронежской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что молчание МАГАТЭ и отсутствие оценок дают «зеленый свет» для дальнейшей эскалации вокруг ЗАЭС. Он выразил надежду, что партнеры из агентства услышали это предупреждение.