Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения

В нескольких регионах России были введены временные ограничения на продажу топлива. Какие последние новости об этом известны сегодня, 11 июля?

В каких регионах ввели новые ограничения на продажу топлива

Власти Кировской области для снижения ажиотажа вводят с 11 июля отпуск бензина по четным и нечетным числам, в зависимости от первой цифры госномера автомобиля, заявил губернатор региона Александр Соколов.

«11 июля вводится отпуск бензина по номерам машин. По четным числам месяца номера, начинающиеся на 0, 2, 4, 6, 8, по нечетным — 1, 3, 5, 7, 9. Напомню, ровно в это время в прошлом году мы с вами потребляли 380 т бензина в день, и всем хватало. Сейчас расход — 500 т. Причина — созданный нами же ажиотаж. Давайте не повторять синдром гречки», — заявил он.

По его словам, для обеспечения порядка и безопасности сотрудников АЗС с 10 июля на АЗС будут дежурить экипажи ППС, ДПС и сотрудники Росгвардии.

Также в Ростовской области ввели временные лимиты на отпуск нефтепродуктов на АЗС.

Такое решение было принято региональным штабом по обеспечению нефтепродуктами под председательством замглавы региона Игоря Сорокина, отметили в пресс-службе правительства региона.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Для частных автомобилей не более 30 литров на одну легковую машину. Ограничения для дизельного топлива — не более 60 литров на легковую машину, не больше 200 литров для грузовиков и спецтранспорта, не более 300 литров — для пассажирских автобусов межрегиональных маршрутов. Для автомобилей экстренных и оперативных служб, жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, предприятий ОАО „Российские железные дороги“, пассажирского транспорта, осуществляющего перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, бензин и дизельное топливо продается без ограничений и в приоритетном порядке», — говорилось в сообщении.

Где могут ввести продажу топлива по QR-кодам

Нижегородская область на пилотной территории протестирует механизм продажи топлива по QR-кодам, а также проработает распределение трафика путем реализации бензина на АЗС по четным и нечетным дням, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«Будет определена пилотная территория региона, где отработаем механизм отпуска топлива по QR-кодам, чтобы справедливо распределять бензин в условиях его дефицита и гарантировать каждому, что он точно сможет заправить определенный объем топлива в фиксированный срок на конкретных АЗС. После отладки системы при необходимости сможем масштабировать ее на весь регион», — пояснил он.

Никитин добавил, что для сокращения очередей и распределения трафика прорабатывается продажа бензина на АЗС по четным дням автомобилей с госномерами, начинающимися с цифр 0, 2, 4, 6, 8, и по нечетным дням — для машин с номерами, начинающимися с цифр 1, 3, 5, 7, 9.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутской области рассматривают возможность внедрения системы электронных очередей на автозаправочных станциях, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

«Совместно с ИТ-сообществом региона прорабатываем возможность организации электронных очередей на АЗС. Свои предложения тестируют несколько разработчиков региона. Это позволит не стоять в живой очереди, а записаться заранее, приехать на заправку к определенному времени и получить топливо. Когда эта мера будет реализована, сообщу», — уточнил он.

В каких регионах РФ ранее были введены ограничения на продажу топлива

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что в регионе для физических лиц отпуск бензина частично ограничен, потому что топливо поступает в прежнем объеме, а спрос вырос почти вдвое.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, что начиная с 4 июля заправка автомобилей на АЗС «Роснефть» и «Газпром» будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре государственного регистрационного номера автомобиля.

Также временные ограничения на продажу топлива ранее были введены в Воронежской, Иркутской, Калининградской, Курганской, Курской, Новосибирской, Саратовской, Омской, Тюменской, Ульяновской и Пензенской областях.

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