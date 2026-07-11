Почему не работает Telegram сегодня, 11 июля: замедление, заблокируют ли

Почему не работает Telegram сегодня, 11 июля: замедление, заблокируют ли

Сегодня, 11 июля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причины?

Где не работает Telegram 11 июля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в субботу, 11 июля, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, фото и видео.

Порядка 33% жалоб на сбои в работе Telegram 11 июля приходятся на Московскую область, 24% — на Москву, 10% — на Ростовскую, Вологодскую, Ярославскую и Свердловскую области, 5% — на Нижегородскую область.

Почему не работает Telegram 11 июля

Роскомнадзор в начале 2026 года ввел ограничения в отношении Telegram из-за нарушения российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

Глава Минцифры Максут Шадаев в начале 2026 года заявил, что замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. Он также напомнил, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Будет ли Telegram заблокирован в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, для того чтобы избежать блокировки.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — прокомментировал он РИА Новости.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предположил, что Telegram в России заблокируют «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут парламентские выборы.

При этом основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин считает, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна, так как «сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру».

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