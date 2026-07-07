Тепло до +24, первые заморозки, гололедица и снег: погода в Москве осенью

Тепло до +24, первые заморозки, гололедица и снег: погода в Москве осенью

По данным метеорологических служб, осенью 2026 года в столичном регионе ожидаются первые заморозки и снег в конце октября. Что еще известно о прогнозе погоды в Москве с сентября по ноябрь 2026 года?

Какая погода будет в Москве в сентябре

Сентябрь 2026 года начнется с отголосков уходящего лета. В первые дни месяца днем воздух будет прогреваться до +22–24 градусов, а ночи сохранят тепло — около +13–15 градусов. Однако уже с 4 по 6 сентября температура начнет плавно снижаться. Днем будет до +18–23 градусов, а ночью — до +7–12 градусов.

В середине сентября москвичей ждет традиционное бабье лето: ясное небо и комфортные +18–20 градусов днем и около +7–9 градусов ночью. Затем, после серии дождей, которые особенно интенсивными ожидаются 14 и 15 сентября, похолодание ускорится.

К концу месяца дневные температуры составят всего +12–15 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +5–8 градусов. В целом сентябрь будет теплее нормы на 1–2 градуса, но очень влажным: ожидается до 18 дней с дождями.

Какая погода будет в Москве в октябре

Октябрь принесет осеннюю сырость. Первая декада еще порадует относительно сухой и комфортной погодой. Днем ожидается до +8–12 градусов. Ночи станут холодными — от +3 до +7 градусов, на почве вероятны слабые заморозки.

Начиная со второй декады в столицу придут затяжные дожди, пик которых придется на 14 и 17 октября. Дневные температуры опустятся до +5–8 градусов, а ночные — до −1 градуса. Утром на дорогах и тротуарах возможна гололедица.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В третьей декаде октября Москву накроют устойчивые ночные заморозки. Днем всего прогнозируется +3–5 градусов, к концу месяца воздух остынет до −3 градусов. В конце октября вероятен первый снег, однако устойчивый покров вряд ли сформируется — снег будет быстро таять из-за плюсовых дневных температур. Атмосферное давление весь месяц останется пониженным — 738–744 мм ртутного столба, усиливая ощущение промозглости.

Какая погода будет в Москве в ноябре

Ноябрь встретит Москву уже практически зимней погодой. В начале месяца днем ожидается около +2–4 градусов, ночью — небольшие заморозки до −2 градусов, возможен мокрый снег с дождем. Атмосферное давление будет значительно ниже нормы.

С середины ноября начнется устойчивое похолодание, когда дневные температуры перейдут в отрицательную зону — около −3 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до −6 градусов. Пройдут снегопады, постепенно начнет формироваться снежный покров. По предварительным расчетам, к концу ноября его высота может достигнуть 3–5 сантиметров, но из-за возможных коротких оттепелей вероятны периоды таяния.

Ноябрь 2026 года окажется холоднее климатической нормы на 1–2 градуса, а количество осадков ожидается близким к средним многолетним значениям.

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