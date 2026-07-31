Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 17:00

Стала известна реакция Лерчек на гособвинение после прений

Блогер Лерчек отказалась общаться с прессой

Блогер Валерия Чекалина Блогер Валерия Чекалина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Блогер Валерия Чекалина, также известная как Лерчек, отказалась давать комментарии прессе после прений в суде, сообщил корреспондент NEWS.ru. В инстанции рассматривали дело о незаконных валютных операциях.

Гособвинение запросило в отношении блогерши шестилетний условный срок. После этого Чекалина покинула Гагаринский суд Москвы, уехав на автомобиле.

Ранее стало известно, что инстанция может вынести приговор подсудимой 31 июля. Прокуратура направит в Гагаринский суд ходатайство о назначении наказания подозреваемой. Сама Лерчек не признает за собой вину в незаконных валютных операциях.

Кроме того, появилась информация, что Чекалина планировала покинуть Россию после прохождения курса химиотерапии. По имеющимся данным, блогер хотела полететь в столицу Сербии. В Белграде к Лерчек должен был приехать врач из Германии, который проведет необходимую медицинскую процедуру.

Также суд разрешил подозреваемой арендовать дом в коттеджном поселке под Новой Ригой за 180 млн рублей. По словам защиты блогера, владелец здания не против проживания в помещении семьи Лерчек.

Шоу-бизнес
Лерчек
суды
реакции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где в России мог учиться новый главком ВСУ
В Европе захотели выгнать Испанию из Шенгена
Офис Зеленского хочет добиться ареста Лукашенко
Стали известны новые детали убийства россиянки в Белграде
«Не скрывают»: замглавы МИД России обвинил Европу в подготовке к войне
Грушко рассказал о контактах России и Турции по Украине
В Греции людей эвакуировали с пляжа из-за пожара
Девочка и мужчина ранены при атаке ВСУ
Пять трупов в один день? В Таиланде нашли тела брата и сестры из Тюмени
Жители одной страны массово исчезли
Названы страны Европы, которые первыми «захлебнутся» в потоке мигрантов
Грушко рассказал об изменении политики Швейцарии по НАТО и ЕС
Известного блогера могут оштрафовать на 155 млн рублей и посадить на 6 лет
Стало известно, сколько мигрантов погибло в попытке достичь Сеуты
Государство забрало у армянской оппозиции коньячный завод
Следы от окурков и семь сломанных ребер: кто и как убивал Зарему Оздоеву
Отношения, слухи о детях, многомиллионный заработок: как живет Дима Билан
Пропавшего пятилетнего мальчика нашли в емкости с навозом
«Отделалась испугом»: адвокат о запрошенном для Лерчек прокуратурой сроке
В Польше демонтировали памятник советско-польскому братству
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.