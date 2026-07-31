Стала известна реакция Лерчек на гособвинение после прений Блогер Лерчек отказалась общаться с прессой

Блогер Валерия Чекалина, также известная как Лерчек, отказалась давать комментарии прессе после прений в суде, сообщил корреспондент NEWS.ru. В инстанции рассматривали дело о незаконных валютных операциях.

Гособвинение запросило в отношении блогерши шестилетний условный срок. После этого Чекалина покинула Гагаринский суд Москвы, уехав на автомобиле.

Ранее стало известно, что инстанция может вынести приговор подсудимой 31 июля. Прокуратура направит в Гагаринский суд ходатайство о назначении наказания подозреваемой. Сама Лерчек не признает за собой вину в незаконных валютных операциях.

Кроме того, появилась информация, что Чекалина планировала покинуть Россию после прохождения курса химиотерапии. По имеющимся данным, блогер хотела полететь в столицу Сербии. В Белграде к Лерчек должен был приехать врач из Германии, который проведет необходимую медицинскую процедуру.

Также суд разрешил подозреваемой арендовать дом в коттеджном поселке под Новой Ригой за 180 млн рублей. По словам защиты блогера, владелец здания не против проживания в помещении семьи Лерчек.