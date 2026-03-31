Психолог рассказала о неочевидной защитной реакции психики

Смех может быть защитной или агрессивной реакцией психики, рассказала «Радио 1» клинический психолог Дарья Сальникова. Она отметила, что самоирония также является одним из способов защиты.

Это нападение мягче физического, но оно тоже может ранить. В случае любой стрессовой ситуации психика будет выбирать одну из тех трех реакций. Самые деструктивные считаются обычно самыми приемлемыми. Конечно, можно перегнуть палку, но здесь важно самому понимать, где, с кем и как шутить, — рассказала Сальникова.

Психолог объяснила, что черный юмор также может быть как способом защиты, так и нападением. По ее словам, юмор в некоторых ситуациях действительно может помочь сгладить конфликт и продолжить разговор в более спокойном формате.

Ранее психолог-конфликтолог Константин Рязанцев рассказал, что, чтобы успокоиться во время конфликта, можно покричать. Специалист подчеркнул, что сделать это нужно не при собеседнике — лучше отойти за угол.