31 марта 2026 в 15:24

Психолог рассказала о неочевидной защитной реакции психики

Психолог Сальникова: смех может быть защитной реакцией психики

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Смех может быть защитной или агрессивной реакцией психики, рассказала «Радио 1» клинический психолог Дарья Сальникова. Она отметила, что самоирония также является одним из способов защиты.

Это нападение мягче физического, но оно тоже может ранить. В случае любой стрессовой ситуации психика будет выбирать одну из тех трех реакций. Самые деструктивные считаются обычно самыми приемлемыми. Конечно, можно перегнуть палку, но здесь важно самому понимать, где, с кем и как шутить, — рассказала Сальникова.

Психолог объяснила, что черный юмор также может быть как способом защиты, так и нападением. По ее словам, юмор в некоторых ситуациях действительно может помочь сгладить конфликт и продолжить разговор в более спокойном формате.

Ранее психолог-конфликтолог Константин Рязанцев рассказал, что, чтобы успокоиться во время конфликта, можно покричать. Специалист подчеркнул, что сделать это нужно не при собеседнике — лучше отойти за угол.

шутки
психологи
реакции
психика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Себе дороже»: депутат об ударе ВСУ по зданию правительства в Белгороде
Бывшая структура «Яндекса» построит ИИ-центр у границы с Россией
Два спасателя пострадали при тушении пожара в Нижнекамске
Путин объяснил, как поднять планку качества сервиса для пассажиров
Беспилотные фуры выйдут на главные трассы России
Число погибших при взрыве в Нижнекамске выросло до шести
Экс-боксер раскрыл, почему трилогия Бивол — Бетербиев может не состояться
Стали известны новые детали о борьбе с пожаром в Нижнекамске
Гордон раскрыла свое отношение к Собчак
США подготовили запасные планы для открытия Ормузского пролива
Российские компании обеспечили взрыв популярности стейблкоина A7A5
Путин оценил эффективность беспилотного транспорта
В московском аэропорту бросили 11-летнего кота
Суд вынес приговор лидеру ОПГ Косте Большому
HR-эксперт раскрыла, в каких сферах экономики ожидаются массовые сокращения
Еврокомиссия попросила страны ЕС экономить топливо
В Госдуме назвали три достойных современных фильма об СВО
Мэр Нижнекамска сообщил о повреждении жилья в городе
Спаситель девочки в Махачкале рассказал, как семья отнеслась к его поступку
Калининградская область заключила соглашения с Росатомом и «Сбером»
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Общество

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

