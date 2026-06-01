Удар беспилотника погрузил во тьму Херсонскую и Запорожскую области Херсонская и Запорожская области остались без света после атаки украинского БПЛА

Большая часть Херсонской области и районы Запорожской обесточены из-за атак украинских беспилотников, сообщили главы регионов Владимир Сальдо и Евгений Балицкий в своих каналах на платформе МАКС. Энергетики уже работают над восстановлением поврежденных линий электропередачи.

Девять округов полностью обесточены вследствие атаки украинских БПЛА. Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского городского округа, — написал губернатор Херсонской области.

Глава Запорожской области уточнил, что критическая инфраструктура в регионе работает в штатном режиме, а специалисты уже бросили силы на исправление ситуации.

В ночь на 1 июня российские средства ПВО уничтожили 72 украинских беспилотника над восемью регионами РФ и Черным морем. По данным Минобороны РФ, сбитые дроны были самолетного типа.

Ранее сообщалось, что число мирных жителей, пострадавших в результате атаки беспилотника на Геническ в Херсонской области, увеличилось до 11 человек. Владимир Сальдо отметил, что они находятся под наблюдением врачей.